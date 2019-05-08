【掃黃行動】警聯入境處三區掃黃　共拘61名外籍及雙程證女子

昨日警方聯同入境處於三區掃黃，共拘65名外籍及雙程證女子。（警方提供圖片）

警聯入境處九龍城掃黃 拘十名雙程證女子

周二（7日）下午約二時，九龍城警區特別職務隊聯同入境事務處人員，展開代號「GOALCHASER」的掃黃行動，突擊搜查區內多個單位，共拘捕十名年齡介乎24歲至49歲持雙程證的內地女子，涉嫌違反逗留條件。所有被捕女子現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進。

元朗「火石」掃黃 拘45名雙程證内地女子

昨日（7日）下午約三時，警方元朗警區特別職務隊、元朗警區刑事部聯同入境事務處人員，展開代號「火石」（FLINTSTONE）的掃黃行動。探員突擊搜查區內多個地點，拘捕36名持雙程證内地女子，涉嫌「違反逗留條件」。另外，探員在東堤街、同樂街及福康街共拘捕九名持雙程證内地女子，涉嫌「違反逗留條件」及「唆使他人進行不道德行為」。所有被捕女子年齡介乎18歲至49歲，現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進或由警方檢控。

灣仔掃黃行動 再拘六名外籍、內地女子

另外，昨日（7日）下午，灣仔警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，下午展開掃黃行動。探員於軒尼詩道345至351號一單位拘捕六名女子。當中一名28歲持雙程證的內地女子涉嫌「違反逗留條件」及「協助管理賣淫場所」被捕。至於一名38歲外籍女子涉嫌「非法入境」及「管理賣淫場所」被捕；另外四名年齡介乎24歲至34歲外籍女子則涉嫌「非法入境」及「協助管理賣淫場所」被捕。行動中，人員於上址檢獲一批按摩油及毛巾等。所有被捕女子現正被扣留調查。