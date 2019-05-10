【水警救人】22歲男汀九橋跳海　水警及時救起　清醒送院

今早11時半，有人發現汀九橋往深井方向，有一輛私家車停泊在路肩位置，私家車上一名男子墮海，警方及消防到場，該名男子由水警輪救起，男子清醒，由救護車送往醫院治理。

幸水警及時救起

現場消息指，男子22歲，水警輪於汀九橋底找到他，他清醒回答救護人員，跳海時是背部先落水。水警西分區的水警稱，當時他們的位置與男子跳落海的位置很近，收到消息前往汀九橋，於橋底搜索了一會兒，便見到有個男子浮在水面，水警立即將他救起。

去年8月23日，一名25歲男子疑因感情問題，駕駛電單車往青衣青嶼幹線汲水門大橋跳橋，幸好當時西分區水警特遣隊巡經現場，目睹男子跳橋，立即前往橋底海面，將事主救起。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open?」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626