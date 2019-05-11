【非洲豬瘟】職員穿保護衣戒備　水車消毒街道　牛肉進出未受影響

上水屠房的職員於現場街道進行消毒，其間有水車到場。

屠房派水車消毒街道 牛肉進出暫未受影響

爆發非洲豬瘟的上水屠房，逾六千隻活豬需人道毀滅！至周六（11日）早上約八時許，上水屠房的職員於現場街道進行消毒，其間有水車到場。屠房外有數名身穿保護衣物的保安員，記者觀察可見，有一輛客貨車被拒進入屠房範圍，惟原因未明。

進出屠房需登記 職員身穿保護衣

另外，職員進入屠房前需要進行登記，門外亦有身穿保護衣的職員駐守。警員亦到場戒備。據屠房職員透露，現時進入屠房範圍時需要進行簡單消毒過程，包括消毒鞋底及雙手。據知，目前牛肉進出暫時未受影響，因此仍有貨車出入，將牛肉運離上水屠房。

豬肉商今早到屠房視察

今早（11日）香港豬肉行總商會理事長許偉堅，聯同豬肉商到上水屠房視察，並指豬隻已通過內地檢疫，證明為安全。有業界人士認為，政府部門將豬隻銷毀，嚴重打擊商販收入及市場供應，要求署方人員對屠房內豬隻進行檢驗後，一旦發現病毒才銷毀。

證一豬隻感染非洲豬瘟 六千活豬需人道毀滅

昨日（10日）食物及環境衞生局局長陳肇始表示，於上水屠房一個豬隻內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒，該隻豬已銷毀。另外，感染非洲豬瘟的「病豬」於本月二月抵達屠房，不過於八日才驗出病毒。因此按政府防疫措施，屠房內約6,000隻活豬將被人道毀滅，以及屠房停止運作以進行消毒。