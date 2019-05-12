【警員開槍】滾地避車開三槍拉人　士沙服務警隊近30年　屢獲殊榮

凌晨屯門友愛邨發生的警員開槍案，據了解，疑犯為中法混血兒，早前涉嫌藏毒被起訴，獲准保釋，惟棄保潛逃被通緝。事發時他在屯門公路被警方追截，逃至友愛邨停車場內出閘位前。一名警署警長（俗稱士沙）落車擎槍指向疑犯，疑犯一度停車。士沙俯身欲越過出閘位的橫閘時不慎跌倒，疑犯見狀踩油衝向士沙，士沙在地上滾了幾圈避開，並連開三槍，擊中疑犯左前臂，成功將他制服。 據了解，開槍的警署警長服務警隊近30年，主要在前線執行職務包括機動部隊、衝鋒隊及交通部等。他去年晉升後於6月調至新界北交通部工作。

向可疑車輛開三槍的警署警長吳保新。（賴南秋攝） 事發於周日（12日）凌晨2時許，警方在屯門公路與可疑平治展開追逐戰，追到屯門友愛邨停車場，平治正下斜開往車場出閘位，一名士沙在入閘位下車，拔槍指向平治司機，該名司機一度停車。士沙彎腰欲穿過出閘橫柵，卻不小心跌倒，該司機見狀，突然踩油直衝出閘位。士沙立即在地上打滾避開，警告無果後，連開三槍，打中平治車尾擋風玻璃，並打中司機左前臂，將他成功拘捕。法籍疑犯左前臂中槍在屯門醫院留醫；士沙亦手背受傷，清醒送屯門醫院治理。 疑犯被控藏毒棄保潛逃 遇警截查即逃 據了解，開槍案疑犯姓古，24歲，是中法混血兒，父為法國人，母是香港人。疑犯在2、3歲時已在港生活，持有香港身份證。約兩、三個月前，他涉嫌藏毒被警方起訴，獲法庭准以保釋，惟疑犯棄保潛逃被法庭下令通緝。至於涉案車輛為友人所有，車主知道疑犯無駕駛執照，只交車匙代看管。 開槍士沙屢獲殊榮 開槍士沙為47歲吳保新，服務警隊接近30年，主要參與前線行動包括機動部隊、衝鋒隊及交通部等，屢獲殊榮，包括於1992得到警務處處長加許、2011年在機動部隊（PTU）受訓時獲得「大隊最佳警長」，去年晉升後於6月調至新界北交通部工作。

涉案疑犯為中法混血兒。（陳永武攝）

兩年內第五宗警員開槍事件

翻查資料，這次已是兩年內第五宗警員開槍事件。今年3月16日，油麻地新填地街及北海街交界的佳寶超級市場內發生搶劫傷人案，有衝鋒隊員警告年約50歲的持刀男子停下，不過對方未有停下，更衝入佳寶超級市場內，斬傷一名超市男職員的頭部。有軍裝警員向疑犯左邊腹部開槍，疑犯中槍倒地，其後證實不治。2018年11月7日，一名西九龍機動部隊女警在深水埗港鐵站內，開槍擊中一名手持𠝹刀的男子，成為首宗女警開槍案，男子腹部受傷，送院治理。2018年8月30日，大埔林錦公路發生警長開槍事件，警方接獲一宗失車案的報案人指，於粉嶺發現其失車，警員在追截疑犯途中，疑犯接應車企圖高速撞向警長，警長遂向涉案車輛開槍，車輛其後逃去，無人受傷。2018年7月31日，反黑組探員於屯門青海圍近置樂花園附近，調查一宗連環刑事毀壞案件時，遇到反抗。有人企圖以車撞向警員，警員警告無效後，向賊車上兩名疑人連開兩槍，一名24歲右腳受傷。