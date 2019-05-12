【警員開槍】開槍警長服務警隊近30年　屢獲殊榮

凌晨屯門友愛邨發生的警員開槍案，據了解開槍的警署警長服務警隊近30年，主要在前線執行職務包括機動部隊、衝鋒隊及交通部等。他去年晉升後於6月調至新界北交通部工作，今日凌晨在友愛邨上前截停可疑車輛，擎槍示警時意外跣低仆倒。

向可疑車輛開三槍的警長吳保新。（賴南秋攝） 警方凌晨在屯門公路與可疑平治展開追逐戰，追到屯門友愛邨時一名警署警長拔槍喝止司機繼續逃跑不果，連開三槍，打中平治車尾擋風玻璃，並打中司機左前臂。據了解開槍警長吳保新47歲，服務警隊接近30年，主要參與前線行動包括機動部隊、衝鋒隊及交通部等，屢獲殊榮，包括於1992得到警務處處長加許、2011年在機動部隊（PTU）受訓時獲得「大隊最佳警長」，去年晉升後於6月調至新界北交通部工作。 是次開槍事件中，吳保新警長擎槍欲上前處理，卻不慎跌倒，然後在警告下向司機開三槍。法籍疑犯左前臂中槍在屯門醫院留醫；警長亦手背受傷，清醒送屯門醫院治理。

兩年內第五宗警員開槍事件

翻查資料，這次已是兩年內第五宗警員開槍事件。今年3月16日，油麻地新填地街及北海街交界的佳寶超級市場內發生搶劫傷人案，有衝鋒隊員警告年約50歲的持刀男子停下，不過對方未有停下，更衝入佳寶超級市場內，斬傷一名超市男職員的頭部。有軍裝警員向疑犯左邊腹部開槍，疑犯中槍倒地，其後證實不治。2018年11月7日，一名西九龍機動部隊女警在深水埗港鐵站內，開槍擊中一名手持𠝹刀的男子，成為首宗女警開槍案，男子腹部受傷，送院治理。2018年8月30日，大埔林錦公路發生警長開槍事件，警方接獲一宗失車案的報案人指，於粉嶺發現其失車，警員在追截疑犯途中，疑犯接應車企圖高速撞向警長，警長遂向涉案車輛開槍，車輛其後逃去，無人受傷。2018年7月31日，反黑組探員於屯門青海圍近置樂花園附近，調查一宗連環刑事毀壞案件時，遇到反抗。有人企圖以車撞向警員，警員警告無效後，向賊車上兩名疑人連開兩槍，一名24歲右腳受傷。