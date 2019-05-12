【巨額騙案】37歲女商人誤信高匯率　被騙3400萬人民幣　警拘兩人

經常要兌換大量現金的37歲女商人，透過朋友介紹結識兩男騙案，誤信對方可提供優惠匯率，將3,400萬元人民幣存入四個指定戶口，對方聲稱會兌回500多萬元美金，更展示偽造匯款單，最終女事主被騙去巨款。其後，一男一女分別前往灣仔及旺角兩間找換店，自稱將3,400萬元存入戶口，要求提款，女騙案成功提取2,700萬元現金，惟男騙徒被機警職員識破。兩男女涉嫌欺詐先後被捕。警方不排除有更多人被捕。

旺角找換店報警，警方到場拘捕一名涉案男子。

今年4月，一名37歲女子透過朋友介紹認識兩名男子，對方訛稱可以優惠匯率兌換貨幣，女受害人不虞有詐，於上周四（9日）將3,400萬元人民幣分別匯入四個指定找換店戶口內，兩男向受害人承諾會兌換作500多萬元美金，並將一張匯款單交給她。女受害人未有懷疑，惟完成匯款後，卻遲遲未收到美金，始驚覺受騙，並於上周五（10日）向香港及內地警方報警。

兩名騙案的提款單。(賴雯心攝)

警方經深入調查後，發現女受害人匯款當日，即上周四（9日），一名姓黃64歲女子於中環德輔道中84至86號一間找換店，向職員聲稱將3,400萬元人民幣匯入戶口，並出示一張匯款單，成功提取約2,725萬元港元現金及離去。翌日（10日），另一名姓李25歲男子到旺角砵蘭街372號一間找換店，同樣向職員稱已匯款，企圖提取餘款約1,100萬港元現金。職員頓起疑心，立即報警求助。警方到場將該名男子當場拘捕。旺角警區重案組亦於上周六（11日）在灣仔區拘捕該名64歲女子。兩名被捕人士涉嫌欺詐，他們皆有香港身份證，將被通宵扣查。警方不排除有更多人被捕。

警方指出，案中騙案使用的匯款單相信屬偽造。女受害人經營生意，故經常需要大量現金兌換。而其中一名被捕人向來有向涉事找換店兌換現金，有生意往來；另一被捕人則是首次向找換店提錢。警方相信今次案件屬單一事件。