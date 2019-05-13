【非洲豬瘟】中午起毀3,000豬　鮮肉大聯盟：料明日完成劏豬工序

豬肉商界人員昨(12日)與政府達成共識配合殺豬，今早起有關人員穿上保護衣物進入屠房，及後亦有數量夾斗車駛進屠房，稍後協助運走豬隻屍體。鮮肉大聯盟副主席關國華表示，預計今天內會殺3,000隻豬，餘下豬隻將會明天繼續處理，料明日可完成劏豬工序；另外，他又指因消毒程序需時，屠場亦需交由獸醫檢定是否合符標準，才可重新開放屠場，望一周內可解決事件。

鮮肉大聯盟副主席關國華表示，預計今天會殺3,000多隻豬。（蔡正邦攝）

今日殺3,000豬 料明日完成劏豬

鮮肉大聯盟副主席關國華表示，預計今天會殺3,000多隻豬，下午一時多會開始劏第一隻，一小時內可劏800隻，約四、五個小時內劏完，惟處理工序亦要一段時間，最快兩點多才會運出第一批豬。他又補充，「一日劏唔曬咁多豬」，預計明日早上八時將會繼續殺剩下2,000隻豬。

關國華又指，相信現十三輛夾斗車在場，預計每部車可載60至80具豬屍，每次運走豬隻需起碼一個多小時，運輸工序亦為義務協助。他又指，殺豬後仍需進行消毒情序，需要獸醫檢定環境是否符合標準才可重新開放屠場，望可於一星期內解決事件，盡快恢復供豬。