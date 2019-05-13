【外遊意外】30歲港男沖繩參加潛水體驗團　游泳時暈倒送院亡

一名30歲港男偕妻遊沖繩，在恩納村參加水肺潛水體驗團，但疑在游泳時暈倒，送院搶救後不治。

據日本媒體報道，引述那霸海上保安部的消息，當地時間昨日（5月12日）下午5時許，沖繩恩納村真榮田岬近岸位置，一名男旅客與妻子一同參加水肺潛水體驗。然而在潛水體驗前一小時，男旅客與同團參加者一起游水，其後突然暈倒，心肺停止。他被消防員救起，被送往醫院後證實不治。

該報道指出，死者為一名香港籍30歲男子。那霸海上保安部正調查事件原因。

入境事務處回覆《香港01》查詢稱，就有港人在日本沖繩恩納村意外遇溺一事，入境事務處已透過外交部駐港特派員公署、及中國駐福岡總領事館了解情況。入境處已即時主動聯絡當事人家屬，並提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件並按家屬的意願提供可行協助。 入境處續指，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868。

(圖片來源：真榮田岬管理事務所)

真榮田岬管理事務所，在官方網頁以日文、英文、繁體中文及簡體中文，向旅客發出通知：「注意沖繩縣水難事故頻發。」

真榮田岬管理事務所只負責管理陸上事務，對於海上事故並不承擔任何責任，在海中游泳等安全問題請遊客自己負責，注意小心。 浮潛時，請務必穿著救生衣或浮力帶。 海上風浪大時，依據管理事務所判斷，必要時將封閉通往海邊的階梯並且禁止游泳。 真榮田岬和普通的海灘不同。潮流速度很快且海水相當深。請勿以一般海灘的感覺游泳。切記危險常在身邊。