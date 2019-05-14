上水七人車撞警車突圍失敗　遭警棍打爆車窗　學神舉手投降

涉事七人車被警棍打爆玻璃。(陳永武攝)

昨日(5月13日)深夜11時許，警方新界北交通部特遣隊人員，在上水寶石湖路進行執法行動，期間發現一輛七人車寶石湖路向馬會道行駛，尾喉發生巨大聲響，加上自動車牌識別系統，偵測到該車的行車證已逾期超過兩年，警員見狀立即開車尾隨，直至數十米外，七人車駛至寶石湖路與彩園路交界燈口時，警員伺機立即將警車駛前，橫亙在七人車車前，擋住其前路。

警員隨即落車，並指示七人車司機熄匙接受調查，然而有人不合作，突然踩油撞向前面警車，該名警員隨即抽出伸縮警棍，猛力扑向七人車大銀幕；七人車立即倒後，卻撞向尾隨一輛的士，七人車動彈不得，加上其他警車隨後趕至增援，七人車司機見狀「笠水」，乖乖舉起雙手示意投降。

多名警員隨即上前，將該名22歲姓麥七人車司機制服及拘捕。經初步調查，被捕男司機僅持有學習駕駛執照，而據報該輛七人車為他名下登記，但行車證卻於2016年11月3日到期。事件中，一名警員手部受傷，需送院治理。至於被捕男子則由警車押往警署扣查，據知車上並無發現違禁品。

被撞的士的司機王先生表示，事發時情況並不緊張，因當時所有車已停定，惟七人車突然駛前及退後，撞及其車。由於王先生當時踩實腳掣，故七人車未能將其撞開，最終乖乖就範被捕。王指，他只是兼職司機，事發時「冚旗」幫車主將的士，由九龍空車駛入上水，協助將車交予早更司機，並非營業當中，豈料遇上今次事件。至於上星期在屯門開槍制止可疑車輛的沙展，今次亦有到場協助處理此案。

被捕男子被鎖在警車上。(陳永武攝)