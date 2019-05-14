【多圖】情困女旺角賓館外牆亂爬狂哭　約一小時後勸服送院

凌晨2時許，旺角發生企圖自殺事件。現場為砵蘭街與碧街交界一幢大廈，據報，一名女子突然情緒激動，自四樓賓館房間爬出窗外，沿水渠在大廈外牆攀爬。期間大叫大嚷，又突然「爆喊」，有途人恐她會跌下，立即代為報案。

消防員趕到現場，封鎖樓下街道張開救生氣墊戒備。期間該名女子不停在大廈的三樓、四樓之間「遊走」。警方衝鋒隊亦趕到現場，並用大聲公開咪，隔空遊說女事主。據知警員曾開咪稱「萬事有商量！我們盡量幫你聯絡男朋友！」

據知，女事主為本地人，早前在紐西蘭一間大學畢業後返港，較早時與男朋友疑因感情問題爭執。事件擾攘約一小時，直至凌晨3時許，女事主情緒稍為平伏，隨後接受勸喻，自行爬回四樓賓館單位內，救護員即場為事主檢查，她初步無受傷，送往醫院治理。警方將案件列作「有人在危險位置」跟進。

西九龍衝鋒隊第一隊譚健燊督察直言，救人一命是衝鋒隊的首要任務，故衝鋒隊人員需接受處理企圖自殺案件的訓練，而他之前亦曾試過勸服企圖自殺的人士。他續指，今次事件中，得知女事主被情所困，故在了解其情況後，代入她的情況及想法，「動之以情」。所幸女事主經勸喻後，自行返回安全位置。

+ 5 + 4 + 3

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626

學友社學生熱線：25033399