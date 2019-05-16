【非洲豬瘟】豬農斥檢疫部門靠目測 　促每批抵港活豬做快速測試

上水屠房發現本港首宗非洲豬瘟，6,000多隻活豬日前已全數人道毀滅。養豬業界及豬農指出，現時檢疫部門在關口及屠房的檢疫措施，主要以目測為主，做法粗疏及不科學，無法有效防止非法豬瘟。業界認為政府理應全面規劃防疫非洲豬瘟措施，並要在關口或屠房增加快速測試及抽樣化驗，減少目測防疫。

本月10日政府公布上水屠房有本港首宗非洲豬瘟個案，日前在上水屠房將六千多隻活豬人道毀滅。 （資料圖片）

檢疫站、屠房職員目測防疫 豬農：可唔可以科學少少？

本地豬農、禽畜業聯會副主席林榮源表示，內地活豬送抵上水屠房前會在文錦渡牲畜檢疫站檢查，惟林直指檢疫部門職員現時主要以目測為主，觀察豬隻是否有異樣或疾病，「佢哋都係睇吓隻豬係咪生猛、有無瞓低、死咗」。林認為，檢疫部門職員把關不力，他質疑關口職員未必是獸醫，未必具有專業知識或能力去判斷內地活豬的健康情況；再者以目測的方法防疫做法粗疏。林榮源續稱，即使上水屠房作宰前或宰後檢驗，職員仍用目測方法觀察豬隻情況，至於食環署的衛生督察則只會重視肉類的衞生狀況。以今次為例，衛生督察見到豬隻淋巴腫大，才認為肉類不可供應市場，而不是懷疑豬隻染有非洲豬瘟。

防疫制度出咗問題……政府做嘢可唔可以科學少少？ 本地豬農、禽畜業聯會副主席林榮源

林榮源建議，最理想的做法是在文錦渡檢疫站為每批豬隻作快速測試，如發現任何一批活豬對非洲豬瘟呈陽性反應，則整批禁止入港。 （資料圖片） 業界建議文錦渡檢疫站作快速測試 增加抽查樣本 林認為，本港發現首宗非洲豬瘟個案，足證防疫制度「出咗問題」，他反問「政府做嘢可唔可以科學少少？」他認為在關口及屠房多使用快速測試，同時增加抽查樣本及化驗才能有效防疫。林榮源建議，最理想的做法是在文錦渡檢疫站為每批抵港豬隻作快速測試，如發現任何一批活豬對非洲豬瘟呈陽性反應，則整批禁止入港，至少可防止病豬進入上水屠房後引發交叉感染，令所有活豬都人道毀滅。林指，現時不少豬隻在黃昏時份送抵文錦渡檢疫站，到翌日清晨才運往上水屠房，而快速測試僅需4至5小時便有結果，故他認為測試時間非常充裕。

政府日前在上水屠房將六千多隻活豬人道毀滅。 （資料圖片）

兩地檢測機制不理想

豬場場主、農業聯合會主席陳建業坦言，內地活豬運抵香港需經兩重關卡。首先會先送到內地清水河中轉站，再運往文錦渡入境，名義上兩地都會作防疫檢查，但實際上除核對證明文件外，前線防疫職員主要以肉眼檢測為主，觀察豬隻皮膚是否有異樣等。陳認為，兩地關口防疫工作並不理想，即使豬隻送抵屠房後，抽樣檢查的樣本數量亦少。

一年快速測試樣本僅92個 業界：平均一星期兩個，係唔夠

陳建業解釋，以現時每天大約有40至50批內地活豬供港，然而一年卻僅有92個快速測試樣本，「一年得52個星期，驗得92個，平均一星期兩個，係唔夠」。陳直言，現時抽驗的92個樣本當中，有一個對非洲豬瘟呈陽性反應，情況相當嚴重，尤其是內地過去一年已深受非洲豬瘟影響，不明檢疫部門為何不加強防疫措施。

漁護署非屠房獸醫組宰前檢驗小組成員

漁護署表示，現時核下的大龍獸醫化驗所會定期收到屠房提交的豬樣本，並按屠房要求作出病毒學、細菌學及病理學測試，檢驗豬隻疾病，例如豬呼吸道疾病綜合症、藍耳病、豬環狀病毒、鉤端螺旋體病等等，所需時間視乎個別個案涉及的測試項目、樣本種類及數量而定，而署方人員並不是屠房獸醫組的宰前檢驗小組的成員。

漁護署加強巡查本地養豬場

漁護署指，就是次於上水屠房驗出對非洲豬瘟病毒呈陽性的豬隻，署方已即時聯絡本港豬農，通知有關事件的最新情況，確保本地豬場的豬隻沒有異常，並要求豬農實施嚴格的生物安全措施，如切勿把任何肉類製品帶入豬場內，加強對進出養豬場的車輛和人員的清潔和消毒等。漁護署會因應事件的發展，加強巡查本地養豬場，以防止非洲豬瘟病毒在本地養豬場的豬隻之間傳播。