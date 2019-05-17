【打擊冒牌貨】海關搗旺角排檔冒牌CHANEL　檢七千件假貨拘四男女

昨日（16日）海關採取反冒牌物品執法行動，打擊售賣冒牌首飾，共檢獲7,110件懷疑冒牌物品，包括首飾、錢包和手袋，估計市值約40萬元。（政府新聞處圖片）

海關搗破區內 五小販假貨攤檔

昨日（16日）海關採取反冒牌物品執法行動，打擊售賣冒牌首飾，共檢獲7,110件懷疑冒牌物品，包括首飾、錢包和手袋，估計市值約40萬元。海關早前接獲舉報，指旺角區有小販攤檔售賣冒牌首飾。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員昨日採取執法行動，搗破區內五個小販攤檔，並檢獲該批懷疑冒牌物品，當中包括CHANEL（香奈兒）的耳環。

共拘四男女 撿7,110件假貨

行動中，海關拘捕1男3女，包括一名檔主及三名售貨員，年齡介乎30歲至41歲。案件仍在調查中。海關表示，會繼續加強巡查和執法，打擊售賣冒牌物品的活動。另外，海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。並提醒商戶於採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

海關：最高罰款50萬元及監禁五年

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。