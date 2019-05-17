【非洲豬瘟】國企錢大媽店「不賣過夜肉」　售冰鮮豬亦不「隔夜」

受非洲豬瘟疫情影響，本港屠房在本月10日已即時停止運作，政府於周一（13日）起開始進行殺豬行動，共銷毀6,515隻活豬，豬肉供應因而受影響。有標榜「不賣過夜肉」的內地企業近年進軍本港，其位於筲箕灣及長沙灣的分店，貼出告示表示暫時改售冰鮮豬肉，著顧客放心食用，筲箕灣店長亦坦言，生意近日受殺豬事件影響，但繼續強調「肉不過夜」的原則，每晚關門前均會將賣剩的肉和蔬果送予區內有需要人士，避免肉類在店內過夜。

殺豬行動令全港鮮豬肉供應大受影響，去年8月在香港落戶的內地企業錢大媽，在筲箕灣及長沙灣均有分店，店舖招牌高掛「不賣過夜肉」五字，惟近日亦需改售冰鮮豬肉，記者到訪兩間分店，發現凍櫃擺有各種肉類及蔬果，寫有「優鮮肉」的肉枱則空空如也，店內亦張貼告示，指現時的冰鮮豬肉由五豐行購入，著顧客放心食用。店長鍾先生表示，生意輕微受影響，但會繼續強調「肉不過夜」的原則，在傍晚約6至7時開始降價出售貨品，若直至關門前亦未能清貨，便會派給區內有需要人士，以免浪費食物及在店內「隔夜」。該店職員表示，目前已是第三日改售冰鮮豬，估計下周一能有新鮮豬肉出售，又指冰鮮豬與新鮮豬的分別不大，「好似冰鮮雞同新鮮雞分別咁」，當記者問及現時的冰鮮豬是否「隔夜肉」時，職員亦坦言：「都係嘅」。

位於長沙灣的分店，貼上每日促銷時間，該店職員指冰鮮豬銷情未受影響。 （陳諾希攝）

至於位於長沙灣的分店，同樣改售冰鮮豬肉，該店店員表示，每日均設促銷時段，如無法清貨便會派給區內長者，「夜晚會有人嚟拎」。

2012年東莞起家 六年急速擴展擁近千間分店

據內地網站報道，錢大媽在2012年在東莞長安開辦第一間豬肉專賣店，並以「不賣隔夜肉」作為營銷策略，由傍晚開始逐個小時增加折扣優惠，務求在關門前清貨。錢大媽目前已在廣州、佛山、深圳、珠海、中山、惠州、清遠等地區擁有近千間分店，去年8月進軍本港，在長沙灣開設首間香港分店。

午夜派肉策略 消費者「天天吃隔夜肉」

錢大媽採取「企業對企業」（B2B）銷售方式，向肉商及菜商取貨，再以促銷形式向顧客銷售，靠固定的加盟費及差價獲利，而加盟商亦可自由定價以賺取差價，故其業務能急速擴展。截至去年12月，該品牌最大持分者為創辦人兼董事長馮冀生（持股比例62.2%），其次為香港公司Generation Alpha HK Investment Limited（持股比例13.5%）及廣州市天河錢掌櫃企業管理諮詢（有限合夥）（持股比例10%），而廣州市天河錢掌櫃企業管理諮詢則由馮冀生及馮衛華（錢大媽第五大股東）分別持股80%及20%。由於錢大媽關門前會將賣剩肉類派發，在內地吸引不少人在接近午夜時分排隊拿取免費肉，結果衍生店舖不賣過夜肉，消費者卻天天吃隔夜肉的現象。