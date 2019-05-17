【荃灣放生】碼頭放生隔離釣魚　負責人﹕唔會放淡水魚咁戇居

不時有宗教組織為求積德祈福，舉辦放生活動，將各類生物如魚類等放入大海。香港01記者今（17日）下午在荃灣碼頭直擊放生活動，發現有數名男女推著手推車，車上放有膠水桶及數個膠袋，疑將魚類掉進海中。不過，在他們身旁，便有兩名釣魚客揮動魚竿釣魚。剛重獲自由的魚兒，可能很快又會被上釣？。組織放生團的負責人強調不會放生淡水魚，「我哋做個啲係野生，唔係人哋魚排養個啲，根本冇辦法生存，你放落海都係死。」

放生人士由水桶及膠袋中取出魚及蜆等，放入大海。(香港01記者攝)

今日下午5時許，荃灣碼頭有最少四名男女將膠桶內的魚類及海產掉進大海，他們不時觀察魚兒被放生後的情況。在他們身旁卻有兩名釣魚客揮魚竿釣魚。記者追問放生團的男負責人，他聲稱每個月會組織兩至三次放生團，地點及人數不定，如果人數較多時，會租船出海放生。放生的魚類視乎季節而定。

他續指，明白有不少人不認同放生活動，他並不想引起網民辯論。他自稱來自佛教團體，自發組織放生團，今次放生石斑、蟹、蜆仔等。對於有聲音批評「放生」是「殺生」，他指出，放生的魚類主要在街市購買，事前已作挑選，「當然唔會放淡水魚咁戇居。一定唔係養魚，一定響海度捉返嚟，因為係野生，我哋做個啲係野生，唔係人哋魚排養個啲，根本冇辦法生存，你放落海都係死。」