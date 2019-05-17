【殘酷虐狗】疑犯、前主人當面對質　聲稱遺失唐狗：我都好心痛

屯門發生殘酷虐狗案，一名32歲領養男涉案被捕，事件曝光後揭發男子曾領養鴿子、白兔等動物，惟男子領養後失去蹤影，前主人擔心不已，到疑犯住所希望尋回愛寵，竟與剛獲保釋的疑犯碰面，雙方當面對質，疑犯聲稱自己早前遺失唐狗，至警方通知才知道唐狗被虐，「自己隻狗搞到咁，我都好心痛」，又稱自己已無養寵物，將鴿子等放掉及送給朋友。

曾感覺「佢好有愛心」 領養未幾即失聯

屯門日前發生殘酷虐狗案，一隻兩歲唐狗女被殘忍剪去雙耳及插盲左眼，身體多處創傷，警方經調查後昨日（16日）拘捕一名32歲男文員，涉嫌於網上領養唐狗後施以虐待，並獲以保釋，本月下旬再報到。事件曝光後揭發男子曾領養鴿子、白兔等動物，當中前主人阿Cat及友人，今年亦曾先後於Facebook雀鳥群組接觸疑犯，他稱願意接收兩隻疫鴿，當時她們亦抱有懷疑，曾了解男子背景及與他對話，對方表現正常，指自己有養寵物如狗、兔子、貓等，更曾傳來受虐唐狗未受傷前的照片，「感覺佢好有愛心」，又坦白提供地址及全名。及後當他領走鴿子後，亦曾向前主人提供雀鳥照片及近況，惟上月男子開始表示「心情唔好」、「媽咪入左醫院」其後失聯，阿Cat指自己曾多次要求對方傳來鴿子近照均不果。

上門尋人遇疑犯 聲稱「我都好心痛」

最後一次聯絡到疑犯為昨日（16日），惟當時他指鴿子已經放掉。至昨晚阿Cat於網上新聞看到虐狗案被捕人的資料，與男子吻合，她們大為擔心鴿子的安危，「估唔到件事發生自己身上，好寒」。今日她們到疑犯早前提供的地址，拿著其照片向街坊查詢有否見過疑犯及唐狗。未料，當兩人嘗試到疑犯地址樓層，劏房單位門外放著不同動物的食糧及砂，未幾，兩人碰到剛獲保釋的疑犯回家。兩人隨即質問疑犯鴿子去向，疑犯聲稱「我放咗呀，因為我養佢唔到呀」，又指自己現時已沒有養寵物，因受虐唐狗早前於球場遺失，後來警察找他時方知悉事件，「我自己都好痛心，我自己隻狗搞到咁我都好心痛」。

日後堅持暫托需提供地址

阿Cat事後對疑犯的解釋指，「好怕再比（動物）陌生人，原來畀咗地址、全名都可以係咁」，阿Cat稱即使疑犯確實沒有殘害唐狗及鴿鳥，「但原來你因私人嘅事摜低（受挫）就可以咁做，其實你唔係愛動物嘅人」。阿Cat的友人則指，以後尋找寵物暫托人亦堅持需要對方提供地址，「起碼我知係咪劏房，環境係點，唔使真係上去先知，所以好多義工點解要查家宅，因為無論點做都避免唔到呢啲事」。