【車cam直擊】疑九巴撞斷呈祥道樹椏　遭殃鐵騎士險被的士輾過

九巴、塌樹、鐵騎、的士，幾乎造就一場血的教訓！昨晚（17日）網上先後流傳數段車cam片段，輯錄了傍晚時份長沙灣呈祥道一宗驚險車禍，當中一名鐵騎士猛撼塌樹，拋墮路中，險被的士輾過，眼利網民「一額汗」之際，從另一影片發現塌樹疑於案發前約1小時，遭駛經九巴意外撞跌，前因後果水落石出，除了熱議涉事各車輛的駕駛態度，網民同時頻呼「好彩」，「唔死個心都怯一世！」

鐵騎士撞塌樹後拋墮路中，險遭駛至的士輾過。（網民 Tsan Kwan Tony Ko 影片截圖）

● 的士女乘客：好彩撞唔到佢咋

涉事數段影片中，最驚險的莫過於一段的士車cam片，可見約傍晚6時20分，一名男子駕駛「綿羊仔」在呈祥道由外線切入慢線時，收掣不及狂撼一棵枝葉茂盛的倒塌樹椏，隨即人車分離，拋墮路中，此時尾隨的士已駛至不足一個車位之距，若非鐵騎士慌忙縮身，的士又及時減速，鐵騎士恐已被輾成亡魂，的士女乘客更嚇至「嘩」一聲，驚呼：「好恐怖好危險呀！嚇親呀，好彩撞唔到佢咋！」

● 案發前1小時 疑九巴撞斷樹

生死瞬間畫面令不少網民驚魂未定，有心水清的網民同時發現另一段顯示為傍晚約5時13分的車cam片，一輛雙層九巴駛經同一路段時，懷疑左邊車頂意外撞及路旁大樹，導致樹椏折斷塌於路中，幸尾隨一輛客貨車恰巧避過，當時未釀大禍，但因遲遲未有清理路面，最終仍導致車禍。相關意外片段成功拼湊，隨即引發網民熱議。

● 網民熱議 的士司機反應快

不少人針對涉事九巴、鐵騎及的士的駕駛態度留言，並指掃跌樹椏的情況雖然常見，但涉事的九巴車速極快、心急爬頭，以致緊貼路邊行駛而肇禍，「揸得斯文啲嘅咪比佢推埋一面？」、「急到瀨」、「就係佢差啲害死個26（二轆，即電單車）」；部分人亦認為切線的鐵騎士有責任，「連過三線！」、「自己亂衝邊有得賴人」、「唔死個心都怯一世！」至於網民亦慶幸的士司機反應敏捷，避免了慘劇發生。

警方表示，受傷鐵騎士姓鍾（48歲），當時沿龍翔道駛至呈祥道近大埔道時發生意外，其手部受傷，事後被送往明愛醫院治理。