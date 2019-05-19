警新界南反酒駕　保時捷男「吹波」超標瞓地被捕

警方一連兩日打擊酒後駕駛。昨日（18日）至今早，新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員在葵涌、沙田及荃灣區進行代號QUICKCHASER的打擊酒後駕駛行動。

警員共截查1077輛車輛，並要求司機進行酒精呼氣測試，其中12名年齡介乎23歲至55歲的本地男司機，以及一名31歲的本地女司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，另外一名42歲男司機則涉嫌拒絕提供檢查呼氣測試樣本被捕，所有被捕人士須於6月上旬向警方報到。

保時捷昨違泊被拖走 司機今拒「吹波」被捕

據了解，該名被捕42歲男司機在今晨駕駛掛有自定車牌的灰色保時捷時遇截查，警方要求司機接受酒精呼氣測試，他「吹波」後疑發現曾飲酒，被要求下車「吹大機」，其間他醉倒在地上，被送院治理，其後涉嫌拒絕提供檢查呼氣測試樣本被捕。根據運輸署資料，該車由私人公司持有，首次登記於2017年，當時車價逾141萬元。有網民昨日（18日）下午1時許，於中區雪廠街亦發現掛有同一車牌的保時捷，當時該車違例停泊在雙黃線，阻塞馬路，導致一輛巴士無法通過，需要警方協助，該保時捷其後由拖車拖走。

警方強調，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元、監禁三年及停牌。警方指會繼續加強執法行動，打擊相關違例罪行，以保障市民安全，呼籲各駕駛人士切勿以身試法。

據了解，該輛保時捷於昨日(18日)曾在中區雪廠街違泊阻街被拖走。(馬路的事討論區Stone Cheng)