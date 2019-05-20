【集體停電】半夜仍接近30°C　沙田大埔多幢住宅一度烏燈黑火

凌晨零時許，沙田多條屋邨及住宅大廈，突然集體停電，據報包括沙角邨、乙明邨、博康邨、水泉澳邨，附近的河畔花園等。有沙田區居民向《香港01》表示，其寓所及附近單位均沒有電力供應，對面大廈亦然，全區頓時烏燈黑火，僅餘下走廊有限度的後備照明。正當苦惱如何應對沒有冷氣風扇的炎夏夜之際，電力又突然恢復，停電時間約5分鐘左右。此外凌晨近1時，大埔太和邨喜和樓亦發生跳掣事件，約半小時後陸續恢復。

消防於凌晨零時38分及零時53分，分別接獲兩宗在沙角邨發生的升降機困人報告，其中一宗發生在沙角邨金鶯樓、另一宗則在沙角邨美雁樓；而在凌晨零時34分，消防亦接獲水泉澳邨明泉樓一宗自動報火警鐘誤鳴報告。

天文台於今日(20日)凌晨零時，仍錄得29.6°C高溫。不排除氣溫太高多戶一同開冷氣，導致供電系統超出負荷而發生短暫停電，事件或涉及電壓驟降。《香港01》正向中華電力查詢相關事宜。

根據中電資料指出，根據國際間的定義(歐洲標準EN50160)，電壓驟降是指電壓降至標準值百分之九十以下。一般來說，電壓驟降的時間少於0.1秒，供電電壓瞬間便回復到標準值。電壓驟降並不代表停電，在電壓驟降發生期間，電力供應並無中斷。

用戶可能會遇到短暫的燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而跳掣。在特殊的情況下，特別是在炎夏，家家戶戶都使用冷氣機時，電壓驟降有機會間接引致大廈跳掣停電。因為當電壓在驟降後回復正常時，冷氣機重新啟動所產生的電流較正大三至七倍，可能令大廈總關開跳掣和導致停電。

中電網頁指出，倘若電壓驟降間接引致停電，用戶應先關掉單位內所有大型電器特別是冷氣機的電源，並向大廈管理處查詢。如果是大廈總開關跳掣，一般由合資格的電力工程人員重開總開關掣便可恢復正常電力。