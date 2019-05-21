【直升機墜機】吊臂車進嘉道理農場　等候鋸樹　機件殘骸有待運走

嘉道理農場發生直升機墮毀意外，導致49歲機師王輝雄喪生。政府跨部門到場善後，今晨警察機動部隊、刑事調查人員及地政總署陸續到派員到場調查。及至早上10時許，吊臂車駛入嘉道理農場，準備運走機件殘骸。航拍可見吊臂車與殘骸位置僅一路之隔，但由於殘骸被大樹圍堵，需先鋸樹讓吊臂車進入方能運走。

航拍可見吊臂車與殘骸位置僅一路之隔，但由於殘骸被大樹圍堵，需先鋸樹讓吊臂車進入方能運走。（黃偉民攝）

涉事直升機變成廢鐵墜毀在嘉道理農場行政部的山坡，警方搜查組在林錦公路對開白石牛附近草叢尋找直升機碎片。政府昨（20日）派出機動部隊、刑事調查人員、重點搜索隊、高空搜索隊、民航意外調查隊、飛行總會及地政總署，調查墜機意外，今日調查部門與昨日大致相同。

根據初步資料，涉事為Robinson R44型號直升機，前日（19日）約於下午4時40分由石崗機場起飛，機上只有一位機師，事發時在正確的飛行區域航行。不幸喪生的機師疑為律師王輝雄，49歲，洋名Andrew，已考取直升機牌照2至3年。