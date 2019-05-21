【械劫案中案】男子被搶巨款　傍晚再遭挾上車　揭自導劫案起內訌

土瓜灣木廠街178萬元劫案揭發案中案，疑有人自編自導自演，最終分贓不均失和，釀挾持事件。昨日（20日）下午，一名男子報稱，在木廠街遭4名匪徒持刀及鐵通劫去178萬元，事主受傷送院；同日傍晚，警方接報指，一名男子被人帶走，警方衝鋒隊於葵涌截獲兩輛可疑車輛，救出事主。警方調查揭發案中案，據悉，兩案竟是有關連，原來劫案是一場「大龍鳳」，惟因內訌敗露，有人被挾持，EU拉人調查後，揚案中有案。案件列作「誤導警務人員」。

昨日（20日）下午1時許，一名男子報稱，在土瓜灣木廠街一間找換店兌換178萬，其後遭4名匪徒持刀及鐵通截劫，男子頭部及手部受傷送院，「行劫」過程被附近店舖閉路電視拍下。同日傍晚時份，警方接獲報案，指一名年輕男子被人帶走及押上車報案人亦提供了車牌號碼。新界南總區衝鋒隊奉召四出兜截，分別於葵涌打磚坪街及石建街截獲兩輛可疑車輛，在車上發現男事主，當場拘捕車上另外六名男子。

據了解，警方調查葵涌挾持事件期間，揭發竟與土瓜灣劫案有關，疑有人與「匪徒」合謀做「大龍鳳」打劫自己，最終因為分贓不均，遭「匪徒」挾持帶走，危急下惟有報警求助。