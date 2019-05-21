【烈女追賊】為追賊身懸車外十多秒險被推出車　勇妻：梗係驚

大埔下午發生驚險搶劫追車案，一名女子被盜手袋，與丈夫分別強登賊車及追車合力捉賊，受輕傷女事主憶述過程，指當時強行登車後於司機位緊握軚盤，車門拉開時身體曾懸空於車外十多秒，險被賊人推出車外，「一鬆手我無命」，後來賊車更險撞及丈夫，自己於是拚命扭轉軚盤終成功制止賊人。

大埔發生搶劫案，夫妻合力追賊。（黃偉民攝）

女事主歐女士憶述事件經過。（楊婉婷攝）

一家三口午餐後遇賊

43歲歐女士任職家庭主婦，其丈夫做冷氣生意，為一間科技公司的董事。歐女士指今午事後前，一家三口於太和邨一同吃午餐，然後各自駕車離開準備回家。途中歐女士發現丈夫手機留在其車上，湊巧在燈位前又遇見丈夫車，遂叫他停車，她並下車打算將手機交予丈夫。此時賊人步近其車，盜走裝有電話、銀包及約萬元現金的手袋。過程被後方的丈夫看見，大叫「果個人做咩」，歐發現男賊後大叫「有小偷呀！」，惟男賊得手隨即跑回銀色私家車，歐衝上前欲阻截，拉開對方車門並緊握軚盤。

「咁你搶咗我嘢，好正常反應我要搶番嚟啦」，歐女士指當時叫賊人交還手袋，未有料到賊人竟開車逃走，因車門仍未關上，歐女士半身坐在司機位，另一半身懸空於車外維持十多秒，「梗係驚，點會唔驚，但隻手一定唔鬆得，一鬆我無命，死硬」。此時賊人不斷踩油，又嘗試將歐女士推出車外，叫她下車，賊人又稱「我等啲錢救命呀！」，歐回應指「你唔停車我點落車」，又嘗試踩住剎車掣，終令車速減慢。丈夫後來駕車追至，攔於賊車前方後下車，歐指當時賊人疑心生恐懼，有意向站在車前的丈夫再開車，於兩、三秒內將丈夫撞倒。「我大叫咗一聲，搏哂命咁扭軚」，歐女士救夫心切，用力扭軚兼剎車，令丈夫及時避過賊車，並即時從司機位將車匙拔走。

事後夫妻同受傷 幸女兒無恙

歐女士於事後膝頭及腳受傷，丈夫手上亦有瘀傷，歐指事後仍然驚甫未定，幸事後回到車上發現女兒安然無恙，僅受驚大哭。歐女士稱賊人過程間疑欲取拿出「架生」向丈夫揮舞，幸有一對熱心父子曾上前幫忙制服男賊。