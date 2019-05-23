【珍惜生命】大埔富亨邨31歲男子墮樓亡　疑受經濟癬症困擾輕生

早上9時許，一名31歲男子在大埔富亨邨亨耀樓一高處墮下，頭爆肢折，當場身亡。警方接報到場，以帳篷遮蓋死者，現場遺下一隻波鞋，男子飛墮時，壓毀該廈位於二十多樓的外牆棚架。警方將現場圍封，並檢獲遺書，亦檢走死者的錢包及電話，初步調查事件沒有可疑。據了解，死者姓陳，自細受牛皮癬困擾，背部已鈣化，最近亦有財困問題。

「牛皮癬」的學名為銀屑病，是一種慢性皮膚疾病，主要是在身上出現一塊塊異常的皮膚，這些塊狀皮膚會發紅、發癢以及脫屑。銀屑病是一種自體免疫系統失調，並非傳染病，惟患者的皮膚問題，特別是情況嚴重的患者，往往造成他們社交或尋找工作時出現困難。無綫藝人張穎康早前亦公開表示，自己受銀屑病困擾超過十年，他曾與太太麥雅緻為「銀屑護關會」拍攝短片講述患病的心路歷程。

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