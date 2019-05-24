【司機血戰】泊車問題惹激鬥　GOGOVAN司機遭私家車男連毆10拳

旺角街頭上演司機「爭霸戰」！昨晚（23日）互聯網瘋傳一段打鬥片，可見一輛GOGOVAN停於旺角登打士街近家樂坊馬路中央，男司機與前方一輛豐田prius油電車的白衣男司機，爆發激烈打鬥。片頭甫開始，便見白衫男以左手捉着仍在車上的GOGOVAN男司機右手，瘋狂使出「連環拳」，連打對方10下，GOGOVAN司機被動下只能不停手擋，完全處於捱打狀態。

● 拳拳到肉 粗口橫飛

拳拳到肉，GOGOVAN司機連環中拳後，滿口鮮血，才幾經辛苦半推開車門，稍稍遏制對方的攻擊力，但在白衫男以身擋門下，他企圖落車無果，拳鬥暫轉為舌戰，一時間粗口橫飛，拍片者戲謔：「肥仔落車還拖啦！」

期間，一名懷疑認識白衫男的女子曾出手勸阻，但怒火中燒的白衫男一手撥開，置之不理。由於GOGOVAN嚴重阻塞馬路，後方其他司機一度上前了解，惜未有結果，大為無奈；而白衫男的座駕，則由另一名黑衣男駕走。

● 警方：泊車問題爭執 雙雙被捕

警方證實，昨晚8時許接獲報案，案中一名姓張（21歲）客貨車司機、以及一名姓吳（47歲）私家車司機，同涉「在公眾地方打架」被捕，兩人分別耳嘴及額頭下巴受傷，事後被送往廣華醫院治理。據了解，被捕兩名男子，當時因為泊車問題爭執及打架。