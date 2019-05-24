【打到撞車】乘客要求飛站直去港珠澳　打A21城巴司機　巴士撞壆

今（24日）早上6時50分，港珠澳橋人工島順環路158號港珠澳大橋城巴巴士站，有乘客報案指一輛A21城巴撞向石壆，劇烈搖晃導致身體不適。涉事巴士司機向警員報稱，行車期間曾被乘客襲擊。警方經初步調查，拘捕兩名涉事男子，分別為城巴巴士司機及乘客，涉嫌在公眾地方打鬥，案件交由大嶼山警區刑事調查隊第一隊跟進。據了解，兩人在巴士上起初因路線問題爭執，繼而動武，揮拳互毆，不久後巴士隨即撞壆。兩人報稱輕傷，送北大嶼山醫院治理。

乘客要求飛站直去人工島 拳打車長

城巴發言人指，今日早上6時45分，一輛路線A21的巴士往機場方向行駛，途徑順輝路近港珠澳人工島時，一名乘客跟車長說車上已沒有其他乘客，認為巴士應直接駛往人工島，不用經過機場。兩人就此事起爭執，其間乘客揮拳打向司機，巴士失控撞向路壆。車長隨即通知公司及報警求助。城巴公司嚴厲遣責該名乘客行為，並會配合警方調查。

所有A巴士 改道經港珠澳大橋口岸

涉事A21巴士路線原本為機場巴士，來往紅磡站、尖沙咀、旺角及機場。因應港珠澳大橋於2018年10月24日通車，所有「A」開頭的機場巴士便在沒有諮詢情況下改動路線，包括涉事的A21路線，加設港珠澳大橋香港口岸站。當時曾惹來爭議，斥行車時間及承載量大增。