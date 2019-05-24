【街頭騙案】騙徒埋身賣「高科技」電子零件　呃長者近8萬元

街頭騙案屢見不鮮，有騙徒於小西灣、馬鞍山及葵涌街頭，向長者兜售「高科技」電子零件，欺騙公公婆婆近8萬元。警方於羅湖口岸出境大堂拘捕兩名分別48歲及54歲中國籍男子，懷疑與案有關。

今年5月20日，一名長者途經小西灣運動場時，遇見數名騙徒，其中一名騙徒向他兜售聲稱高科技電子零件，聲稱可減低車的耗油量，又指可以高價轉售，其他騙徒則「做媒」，讓長者深信那些是高科技電子零件，增加受害人購買的興趣。該名長者果然受哄，之後到銀行提取5萬元給予騙徒，騙徒訛稱需要去提取貨物，要求受害人於原地等候，此時騙徒逃之夭夭。受害人等候約半小時後，懷疑自己受騙，於是報警求助。

今年三宗手法雷同 羅湖口岸出境拘兩人

警方商業罪案調查科及東區重案組經調查後發現，今年2月及5月，分別有兩宗手法雷同的案件於馬鞍山及葵涌發生，三名受害人均是長者，年齡介乎61至78歲，涉及款項7.8萬元。警方其後鎖定兩名分別48歲及54歲持雙程證中國籍男子，於羅湖口岸出境大堂將他們拘捕。

商罪科情報組林子晧高級督察表示，現時街頭騙案並不嚴重，但仍希望市民多關心身邊長者，教導長者有關街頭騙案資訊，避免他們蒙受金錢損失，又提醒市民對於網上騙案及電話騙案有所警惕，免得騙徒有機可乘。市民若懷疑遇騙案，可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫 18222 聯絡相關人員。