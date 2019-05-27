三門仔男子捉蟹遇溺失蹤　救援人員海陸空搜索

昨日(26日)深夜11時許，大埔發生懷疑遇溺案。警方接獲一名女子報案，指聽到一名男子在三門仔沙欄路對出海灘位置，聽到有人叫救命，相信是一名男子懷疑遇溺，另一人則呼救。救援人員接報，分別從陸路及水路趕至現場，惟暫未發現該名遇溺男子，懷疑他已失蹤。據知，飛行服務隊直升機亦已奉召到場協助，開啟射燈照開海面；消防船及水警輪則在附近一帶海域搜索；而陸上救援人員，則在海邊亮起電筒四下尋找。

據了解，失蹤男子年約20餘歲，他與一名友人，於昨日(26日)晚上8時許，駕駛及乘坐一輛農夫車到達三門仔，更換泳服及著上蛙鞋等裝備，在沙欄路沙灘對開離岸約110米位置捉蟹。然而事發前，疑因退潮關係，海面突然有浪將男事主扯出海中心。其友人見狀，兩度伸手惟欲救無從，只好大聲呼救。一名女村民聞得救命聲遂報警。救援人員在海中尋獲一對懷疑屬於男事主的蛙鞋，搜索行動仍然持續。男事主數名友人，事後到場了解情況，曾一度開電筒照向海邊，但無果。

根據天文台記錄，大埔滘潮汐站於昨日上午11時33分錄得海圖基準面以上潮水高度為2.09米；而昨晚10時32分，則錄得潮水高度為0.78米。而報案時間即昨深夜11時左右，則錄得約0.8米。

大批救援人員到場搜索。(陳永武攝)

天文台大埔滘潮汐站錄得昨日的潮汐記錄。