【的士撞途人】涉事司機稱煞車系統失靈　兩女途人留醫深切治療部

今早香港仔大道發生驚險交通意外，釀成十傷。一輛的士載著四名乘客往瑪麗醫院方向行駛，其間司機報稱煞車系統失靈，致的士直剷安全島，造成10名途人受傷，送往瑪麗醫院救治，其中兩人更需留醫深切治療部。警方中午向公眾交代意外詳情，表示會向司機駕駛態度、路面情況及車輛機件性能三方面調查。

港島交通意外調查組第一隊案件主管鄧志立督察向公眾交代意外詳情。 （梁銘康攝） 傷者年齡19歲至67歲 兩人傷勢較重 港島交通意外調查組第一隊案件主管鄧志立督察表示，今早一名年約70歲的男的士司機，接載三女一男的乘客由海鷗樓前往瑪麗醫院。當的士駛至香港仔水塘道近香港仔隧道交界下斜時，司機報稱因煞車系統失靈，致直剷香港仔大道一安全島的鐵欄，導致七女三男途人受傷，清醒送院救治，傷者年齡19歲至76歲不等，其中兩名女傷者分別後腦流血及手部骨折，需留醫深切治療部。 警方指事發時正在下雨，現場並非交通黑點，斜坡斜度約1比5，至於司機是否有超速問題則仍在調查中。警方又表示，會向司機駕駛態度、路面情況及車輛機件性能三方面調查，並呼籲任何人士如目睹該宗交通意外的經過，請致電3660 6831向港島交通意外調查組第一隊聯絡，亦呼籲駕駛人士下斜時不要長期依賴煞車系統，應以低波行駛。

全港7.6%駕駛執照持有人年過65

根據運輸署數據，截至2017年12月31日，有效香港正式駕駛執照持有人數目為約226萬人。當中65歲或以上的駕駛執照持有人佔全港駕駛執照持有人約7.6%。其中，60歲至69歲的駕照持有人共有32.8萬人；70歲至79歲有4萬人；80歲至89歲有4,479人；90歲以上有121人，根據運輸署現時紀錄，年齡最大的正式駕駛執照持有人為102歲男性，但運輸署沒有資料確認該人士是否仍是駕駛者。年滿70歲或以上人士，在新領或續領駕駛執照時，必須提供一份不早於申請前4個月由運輸署署長所接納的註冊醫生所填寫及簽署的體格檢驗證明書，以證明有關申請人的健康狀況適宜駕駛。他們的駕駛執照有效期最長為三年。

本港過往亦曾發生不少涉及高齡司機的交通意外。今年3月6日，一名68歲男的士司機，沿上水符興街左轉出新豐路時，疑回軚不及，失控撞毀左邊約兩米鐵欄後剷上行人路，再撞毀一間化妝品店捲閘始停下，涉事司機疑受驚，需手持枴杖登上警車助查。今年2月27日，一名72歲小巴司機駛至銅鑼灣謝斐道282號對開專線小巴站時，撞到一名68歲男途人。2018年10月5日， 97歲女司機駕駛私家車，載著其七旬女兒及外傭前往萬豪酒店外，突然失控撞向一輛瑪莎拉蒂名車。