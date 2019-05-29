【「咪霸」惹禍】醉漢油麻地夜總會搶歌唱　遭鄰檯酒客圍毆至浴血

油麻地發生夜總會傷人案。周三（29日）凌晨近3時，一名中年男子於佐敦道18至24號一間夜總會獨自飲酒消遣期間，疑有人「歌癮」大發，不停在大廳點歌演唱，更將鄰檯數名酒客所點唱的曲目「據為己有」，「咪霸」上身辣㷫對方人等，一輪罵戰後，隨即遭對方拳打腳踢圍毆，男事主寡不敵眾，額頭浴血。

警方趕抵時，數名兇徒已逃去無蹤，經調查後將案件列作「襲擊」處理，現正調查事件及追緝兇徒歸案；男事主由救護員即場治理後送院，期間夜總會內一名女子亦在場了解事件。

男事主在夜總會內「咪霸」上身惹禍。（賴南秋攝）

酒廊供顧客上台客串唱歌 成卡拉OK前身

本港夜總會大致分為西式、日式、中式及酒廊，早於四十年代已存在，在八、九十年代因經濟起飛，最為興盛。西式夜總會是西方歌廳（Cabaret）的翻版，提供晚餐、歌唱表演甚至陪舞服務，歌手需懂唱英文歌，屬高級消費場所，集中在港島區。日式夜總會則源自日本的舞廳，以「媽媽生」作為領班，帶領旗下年輕貌美的舞小姐陪客人跳舞猜枚，甚至外出宵夜或到時鐘酒店過夜，日式夜總會集中在灣仔及油尖旺一帶，這些地方均被視為煙花之地。中式夜總會則由「酒樓」及「夜總會」合併，白天飲茶，晚上設宴，設表演平台及舞池，惟沒有小姐陪舞。酒廊是酒吧和西餐廳的混合體，部分高級的酒廊或有明星樂隊駐場，普羅大眾消費的酒廊則散布在油尖旺、灣仔及北角等地區，規模較小，或有初出道及名氣較小的表演者每晚「跑場」演唱，在九十年代後期，衍生出卡拉OK餐廳，不但有歌手表演，顧客亦可以上台客串唱歌，成為卡拉OK的前身。