旺角洗街車撞過路漢　捲入車底重傷送院搶救

今（29日）早上8時許，一輛清潔公司的洗街車沿旺角道右轉至上海街時，撞倒一名正在橫過馬路的59歲姓陳男子。事主一度被困在貨車的右前胎下，壓著左腳，動彈不得。消防及救護到場將傷者救出，陳男清醒，不過腳部傷勢嚴重，被送到伊利沙伯醫院搶救。63歲姓劉司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，現正被扣留調查。警方正調查事件。

由旺角道右轉至上海街的過路處經常有人衝燈。（陳蕾蕾攝）

事發位置轉燈時間長 多人衝燈

附近店舖職員全小姐表示，舖頭9點半開門，回來時只見涉事洗街車，「地下好多血、警察封曬路」，但未有目擊過程亦未見到傷者，她續指，首聞上址有交通意外發生，惟過路處經常有人衝燈，又指因路人不為意右轉車輛「好多阿公阿婆都亂過馬路」。另一店舖職員梁先生同樣未有目擊意外，不過上址經常有人衝紅燈「博命」，他坦言此交通燈位等候時間較長，「啲人無耐性等」。

附近大廈保安表示，事發時已在上班，惟未聞見聲響，外出查看時傷者「已經瞓喺到」，但街道人流較少，又表示「人壓係到點救？驚二次傷害。」消防則在數分鐘內便到抵。他逐指該處為死位，司機或難以看見過路人。

記者事後在現場觀察，發現事發燈位由紅燈轉綠燈的等候時間頗長，需時約1分半鐘，而紅燈期間不乏有市民衝燈過馬路。