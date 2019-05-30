華航CI922往台北客機中途折返　消防一度全面戒備

中華航空原定上午8時10分前往台北客機，起飛不足半小時要求折返香港國際機場，消防一度全面戒備，幸及後安全著陸。

中華航空往CI922台北客機中途折返，消防一度全面戒備。（flightaware.com）

機場管理局發言人指，上午9時收到控制塔通知，中華航空由香港飛往台北的CI922客機需要折返，並於9時34分安全著陸，機場運作沒有受影響。

是次事件各區消防局收到全面戒備（Full Emergency）指示，消防處職工總會主席聶元風解釋局部戒備（Local Standby）與全面戒備（Full Emergency）均是預防突發事故的指令，分別在於全面戒備指令下，各區消防員需要全副裝備（full gear）在消防車上等候進一步指示。

他指出，消防員收到戒備指令時，均未確定肇事航機進一步危險程度，但如果處長認為飛機有可能墜毀危機則會發出全面戒備指令，視乎意外地區及蔓延程度，再決定派遣多少地區消防員到場拯救。他續稱，如遇大型風災引起航班問題，都有可能收到全面戒備指令，但情況穩定就會解除指令。