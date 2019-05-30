【陳錦康追思會】逾200人出席悼念　李卓人：真誠令人佩服

捍衛工人權益36載、扶助家屬走過傷痛的工業傷亡權益會總幹事陳錦康本月5日病逝，終年60歲。工權會今晚為他舉行追思會，逾200人到場，包括陳錦康家人及多年工運戰友分享陳的生前點滴，及懷緬其一生的莫大貢獻。

追思會於循道衛理聯合教會安素堂禮堂舉行，以「橫眉俯首 光照人前」為題，禮堂外放置陳錦康相片，回顧陳生前點滴，堂內亦張貼陳錦康於工傷權益運動上的歷程，包括反石棉行動、要求停止手挖沉箱、爭取成立工殤紀念日，向陳於工運上的付出貢獻致敬。追思會開始，首先全場默哀一分鐘向陳錦康致意，其後由陳的家人、戰友及同事陸續上台分享。

逾200人出席已故工權會總幹事陳錦康追思會。（魯嘉裕攝）

與陳錦康於多年工運歷程上同行的戰友，包括工權會主席劉千石、工權會創會兼首任總幹事李卓人、工權會司庫梁寶霖及資深社會工作者郭凱儀等均有上台分享。李卓人表示，自己於80年代已與陳錦康為同事，一同探望工傷者及家屬，最感動的是工作能令工傷者及家屬可以走過傷痛，再扶持及關心其他工傷者及家屬，而對此李認為陳錦康多年來能堅持一如既往的訴求，永恆不息的真誠令他感佩服。

李卓人認為陳錦康多年來能堅持一如既往的訴求，永恆不息的真誠令他感佩服。（魯嘉裕攝）

多名陳錦康的家人亦有出席追思會，其中陳的大哥陳錦超上台時稱，陳在世六十載走出燦爛人生路，有如黑暗中的明燈帶領工人及家屬走出傷痛。繼承陳錦康的最大心願，獨子卓然現時於海外攻讀物理治療學系，他亦以錄音向父親致意，錄音中他表示於父親離世後收到很多人對他及母親的關心，對此感到欣慰，他指會與母親度過這個巨大轉變，並會努力讀書，如父親一樣回饋社會，希望大家不用擔心。

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另外多名工權會的同事亦有上台分享，接棒陳錦康處理工權會總幹事職務的署理總幹事蕭倩文，回憶多年來與陳錦康相處，對方如同爸爸般關顧其工作及家庭，而經過多年磨練，她指同事們都各有所長，不會辜負陳的期望及會繼承陳的精神繼續行。資深幹事梁金愛指於陳離世後，同事們即使難受都繼續堅守崗位，是希望外界知道工權會的工作仍會繼續，「（工權會）唔會因為陳錦康走咗而冧」。