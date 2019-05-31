【校裙偷拍】光天化日向夾公仔店女生落手　醒目職員及時報警拉人

元朗驚現校裙偷拍狂！昨日（30日）網上瘋傳一段「天眼」短片，完整輯錄一名白衫色狼，光天化日下在元朗某夾公仔店內，3秒極速偷拍女學生裙底，幸職員及時揭發報警，將偷拍狂繩之於法。事件引發網民撻伐：「（偷拍狂）正畜牲！」

● 3秒極速偷拍 學生懵然不知

據片段上載者稱，涉事夾公仔店位於元朗鳳琴街體育館附近，長約16秒的片段可見，店內約有八部夾公仔機，面積不大，能容納人數不多。當時兩名孭着書包、身穿校裙的女學生，在店內專注夾公仔期間，後面一名身穿白色T恤、短褲的男子，先假裝「研究」毗鄰另一部機，未幾即拿起手機，開機後直接伸落其中一名女學生裙下，3秒後即收起電話，極速離去，過往中兩名女學生懵然不知。

● 職員及時揭發 29歲色狼落網

據了解，事後店舖職員及時揭發報警，更一度與色狼發生糾紛，最終白衫男被捕。警方亦證實，昨午3時57分接獲相關報案，案件原本列作「糾紛」，但經調查後，懷疑一名姓鄧（29歲）男子，在元朗鳳攸南街一店舖內，用手提電話偷拍女子裙底，他涉嫌「破壞公眾體統」被捕，元朗警區刑事調查隊已接手跟進。

● 網民熱議：有啲人就係咁變態

由於整個偷拍過程非常清楚，事後片段在網上瘋傳，引發網民一面倒撻伐該偷拍狂為「正畜牲」、「人渣」；亦有人指完全不明白偷拍狂心態，「咁鐘意睇點解唔去沙灘！」、「有啲人就係咁變態」、「偷拍者不知所謂」：亦有不少人慶幸色狼及時落網，「天網恢恢，疏而不漏！」、「一定要廣傳出去叫人小心！」。