保時捷瘋駕狂撼的士　司機拋出車　無人駕駛下載住少女再撞車

新界北執行及交通管制組第三隊，在元朗教育路發現一輛黑色保時捷四驅車，當時死氣喉嘈吵，警員企圖截停調查，司機未有理會，開車逃走。警員沿教育路追截，經康樂路追往青山公路，當駛至擊壤路，四驅車突然右轉，即與迎面駛來的一輛的士相撞，四驅車司機拋出車外倒地，載着一名22歲女子的四驅車在無人駕駛下衝前60米，撞向停在路旁的一輛白色私家車才停下，車上安全氣袋彈出，幸女子未有受傷，的士司機受傷送院。

警員當場拘捕姓李四驅車司機（25歲），調查後發現行車證與車牌都不屬於四驅車，司機涉嫌偷車、醉酒駕駛、瘋狂駕駛、行使虛假文書及未有購買第三者保險被捕。案件交由刑事調查處理。

保時捷司機瘋駕，與警方展開追逐戰期間狂撼的士，司機拋出車外，載着女乘客的保時捷再於無人駕駛下衝前撞私家車。（陳永武攝）

保時捷司機瘋駕，與警方展開追逐戰期間狂撼的士，司機拋出車外，載着女乘客的保時捷再於無人駕駛下衝前撞私家車。（陳永武攝）

保時捷司機瘋駕撞的士，的士損毀嚴重。（陳永武攝）

保時捷司機瘋駕撞的士，的士損毀嚴重。（陳永武攝）