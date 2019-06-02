保時捷瘋駕狂撼的士　司機拋出車　無人駕駛下載著少女再撞車

凌晨2時40分，新界北執行及交通管制組第三隊在元朗教育路發現一輛黑色保時捷四驅車，當時死氣喉嘈吵，警員企圖截停調查，司機未有理會，開車逃走。警員沿教育路追截，經康樂路追往青山公路元朗段，當駛至擊壤路，四驅車突然右轉，即與迎面駛來的一輛的士相撞，四驅車司機拋出車外倒地，車內一名22歲女乘客則在無人駕駛下衝前60米，撞向停在路旁的一輛白色私家車才停下，車上安全氣袋彈出，幸女子未有受傷，的士司機受傷送院。

波子司機涉五宗罪被捕

警員當場拘捕姓李四驅車司機（25歲），調查後發現行車證與車牌均不屬於四驅車，司機涉嫌偷車、酒後駕駛、瘋狂駕駛、行使虛假文書及未有購買第三者保險被捕。案件交由刑事調查處理。據了解，被捕司機從事汽車買賣生意，意外中他手腳受傷，被撞的47歲姓許的的士司機則頭部受傷，需送往博愛醫院治理。

保時捷司機瘋駕，與警方展開追逐戰期間狂撼的士，司機拋出車外，載着女乘客的保時捷再於無人駕駛下衝前撞私家車。（陳永武攝）

保時捷司機瘋駕，與警方展開追逐戰期間狂撼的士，司機拋出車外，載着女乘客的保時捷再於無人駕駛下衝前撞私家車。（陳永武攝）

保時捷司機瘋駕撞的士，的士損毀嚴重。（陳永武攝）

保時捷司機瘋駕撞的士，的士損毀嚴重。（陳永武攝）