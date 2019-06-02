【炒車黑洞】一周六宗 　荔枝角道又有車禍　輕貨反車一人傷

撰文：余睿菁
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意外中一架輕型貨車翻側。(Jackson Chan Yat Sing馬路的事討論區)
長沙灣荔枝角道與蝴蝶谷道交界炒車熱點，今日傍晚6時許又發生交通意外，一輛輕型貨車駛經上址時，疑有車輛切線，67歲姓陳司機欲剎車，疑失控全車翻側，司機一度被困，幸他僅頸及腳受輕傷，在救援人員到場時，已自行爬出車外，清醒送往瑪嘉烈醫院治理。警方在現場調查出事原因，這是一周內，該處發生的第6宗交通意外。警方呼籲駕車人士小心。
拖車將涉事車輛拖走。(王譯揚攝)
是次意外，已是同一位置於一周內第6宗發生的車禍：
2019年5月27日
長沙灣荔枝角道及蝴蝶谷道交界位置，一輛輕貨懷疑失控撞向路中分隔石壆，再撞到約十米長的欄杆並直剷天橋樓梯，車身呈25度傾斜。
2019年5月28日
貨車沿旺角方向行駛，疑突然失控越過路中石壆，再翻側橫亙對面線路面。
2019年5月31日上午10時
輕型貨車駛至熟食市場前懷疑跣胎失控，撞毀4米長的行人天橋底欄杆，然後打轉。
2019年5月31日下午4時
荔枝角道及葵涌道交界，因有另一部車突然切線，私家車閃避不及，失控剷上石壆。
2019年6月1日清晨5時許一輛沿荔枝角道駛往旺角方向的橙黃色貨車，途經近長沙灣警署對出彎位時，遭另一輛白色私家車撞及車尾，繼而失控鏟上路邊花糟石壆，全車傾斜擱於壆上。