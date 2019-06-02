【炒車黑洞】一周六宗 　荔枝角道又有車禍　輕貨反車一人傷

意外中一架輕型貨車翻側。(Jackson Chan Yat Sing‎馬路的事討論區)

長沙灣荔枝角道與蝴蝶谷道交界炒車熱點，今日傍晚6時許又發生交通意外，一輛輕型貨車駛經上址時，疑有車輛切線，67歲姓陳司機欲剎車，疑失控全車翻側，司機一度被困，幸他僅頸及腳受輕傷，在救援人員到場時，已自行爬出車外，清醒送往瑪嘉烈醫院治理。警方在現場調查出事原因，這是一周內，該處發生的第6宗交通意外。警方呼籲駕車人士小心。

拖車將涉事車輛拖走。(王譯揚攝)