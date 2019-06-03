警察四驅車將軍澳擱迴旋處花叢　網民：試越野性能?

昨(6月2日)深夜11時許，將軍澳發生涉及警車交通意外。現場為清水灣道近坑口道迴旋處，據報一輛警察四驅車，駛至上址時失控剷上迴旋處。有其他車輛駛至用車CAM拍下失事後情況，可見該輛警車擱在迴旋處的花叢上，左邊車輪離地、車底「晾」在花叢邊。

拍攝此圖的司機，將相片上載facebook「小心駕駛」討論區，予網民討論一番警員的駕駛技術。有網民稱：「避狗?」亦有人笑言：「試越野性能?」、「SUV（運動型多用途車）係咁用㗎啦!」、「趴度(按：PRADO)示範下個OFF ROAD能力啫!」

根據「香港警察」FB專頁於的文章指出，豐田 Land Cruiser Prado越野車，服務警隊已6年。 現時警隊有90多輛 Prado，主要執行交通管制及公路巡邏任務，亦會按警區需要而調動使用，亦是反恐特勤隊專用車輛。該型號車輛以四輪驅動，能配合路面不同狀況、行駛穩定，此外亦相當耐用。今次涉事的警車，車頂更配有一個大型射燈，方便在黑暗的地方執勤。

警方表示，昨晚(2日)11時11分，接獲將軍澳警區發生一宗車禍，涉及一輛警車，現場為清水灣道近坑口道迴旋處，初步無人受傷。案件列作「交通意外無人受傷-涉及警察車輛」跟進。