【九龍灣車禍】巴士穿梭巴士相撞　釀16人傷

九龍灣發生兩車相撞，16人受傷！今（3日）早7時許，九龍灣宏照道與啟祥道交界，一輛穿梭巴士與107號線城巴在雨中相撞，兩車均告損毀，16人受傷。多輛救護車趕抵現場，救護員替傷者敷治及送院，現場交通一度受阻，穿梭巴司機被捕帶署調查。

傷者送院治理。（蔡正邦攝）

上午7時許，九龍灣發生交通意外。據報一輛穿梭巴士與一輛雙層巴士，在宏照道與啟祥道交界發生碰撞。兩車上合共16人受傷。消防接報後按照「多人受傷」指引，調派最少7輛救護車趕到現場救治，所幸眾人傷勢不太嚴重。

穿梭巴士來往港鐵站及九展 司機被捕

事發時路面濕滑，城巴107號線巴士，沿宏照道往官塘方向行駛；穿梭巴士則沿啓祥道往九龍灣展貿中心方向行駛。兩車在宏照道交界相撞，城巴車頭撞向穿梭巴士右邊車身。城巴車頭損毀，擋風玻璃碎裂；穿梭巴士則右邊車身及多塊玻璃窗損毀。涉事車輛將由拖車拖走，車龍有待消散。警方經初步調查後，拘捕穿梭巴士司機。

據了解，涉事穿梭巴士來往九龍灣港鐵站及九龍灣國際展貿中心，登記車主為國際展貿中心有限公司。



運輸於上午8時58分宣佈，較早前因交通意外而封閉的以下路段現已解封，包括宏照道(來回方向)近啓祥道的部份行車線；及啓祥道(往啟德隧道方向)近宏照道的部份行車線。

城巴車頭損毀，擋風玻璃碎裂。（賴雯心攝）

事發時傳「砰」一聲巨響 城巴女乘客：下層傳尖叫聲

有城巴女乘客指，事發時，她坐在城巴上層中間位置，突然聽到「砰」一聲巨響。未幾，城巴下層有女乘客尖叫。女乘客左邊腰部受傷，送聯合醫院治理，她懷疑穿梭巴士衝燈肇禍。

巴士與旅遊巴發生相撞。（Evo Fai/ fb「小心駕駛,安全車速,溫馨提示」）（Evo Fai/ fb「小心駕駛,安全車速,溫馨提示」）