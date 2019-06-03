【遊日失蹤】失蹤前遊立山黑部　雪地告白丈夫：I love Andy

「I love Andy」獨遊日本富山縣的46歲港婦葉莘蕻，在立山黑部雪地留下給丈夫的愛語，其後失去蹤影逾月，丈夫苦尋無果，當地亦懸紅一百萬日圓尋人，至今杳無音訊。丈夫透過友人於網上尋人，有網民稱曾於黑部宇奈月溫泉附近見過她的蹤影，擔憂女事主在時近傍晚獨闖山區步道出事。

失蹤婦葉莘蕻在立山黑部雪地留言。（Andy提供）

葉莘蕻與丈夫Andy是香港人，但長期在重慶工作，兩人結婚廿多年。葉莘蕻於4月20日失去聯絡，失蹤前一日曾到立山黑部遊覽，在茫茫雪地上寫下「I love Andy」，並拍下照片傳給丈夫 Andy， Andy更以「I love You forever」回應，濃情蜜意。翌日上午，葉莘蕻回以「開心」二字，惜一段甜言蜜語成為夫妻最後對話，葉莘蕻自始失去音訊。

葉莘蕻與丈夫的最後對話。（Andy提供）

尋妻逾月，不惜使用社交媒體的Andy透過友人於網上發尋人啟事。一名姓陳網民表示，於葉莘蕻失蹤當日，曾在山區黑部宇奈月溫泉附近遇見她，並助她拍照留念。陳指，從葉莘蕻言談間，感對方熱愛旅遊，喜歡登山冒險，口頭禪是「我很聰明」。有別於一般遊客走畢彥根橋後前溫泉街，葉稱將會進入另一山區步道，其後尋找一間溫泉飯店休息，惟時已下午近5時，陳擔憂雙方分開後，葉進入步道後出事。

Andy表示，現時只能等待尋人啟事發出后，是否有新消息。葉莘蕻4月17日獨自到日本富山縣旅遊，惟20日自一間酒店退房後便與家人失去聯絡。她原定22日離開日本，卻遲遲未歸，丈夫Andy其後前往日本報案，並多番透過香港駐重慶辦事處、重慶市人民政府港澳事務辦公室、香港入境處等部門求助，惟至仍未尋回妻子。