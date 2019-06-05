【黃色襲大浪灣】雨水沖走海沙　大浪灣海水泛黃康文署封灘

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昨（4日）晨9時許，天文台一度發出黃色暴雨警告信號及局部地區大雨報告，港島東區錄得18至82毫米雨量，大浪灣村更出現水浸。受暴雨影響，大浪灣泳灘出現嚴重水土流失。康文署昨日（4日）宣佈，天氣惡劣引致港島南區大浪灣泳灘灘面不平，不適宜游泳；泳灘暫停開放，已懸掛紅旗。康文署呼籲，市民切勿於該處游泳，直至另行通知。

大浪灣泳灘沙粒被沖出大海。

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部分地段凹凸不平　沙粒被沖出大海
香港01記者今（5日）到大浪灣泳灘了解，發現泳灘部分地段凹凸不平，已被圍封並貼有警告標示。由高空照片所見，泳灘沙粒被沖出大海，海水泛黃。根據環保署最新資料，大浪灣泳灘水質等級為4（極差）。當值救生員表示海灘已全面封閉，現場亦無泳客遊玩。

大浪灣泳灘暫停開放，已懸掛紅旗。（黃偉民攝）

環保署：應避免大雨後3天內到泳灘游泳

資料顯示，自2008年起，大浪灣泳灘全年級別一直維持在「一般」或「良好」。泳季期間，大浪灣泳灘水質大部分時間達到第1和第2等級，偶然則在第3和第4等級徘徊。環保署資料又指出，很多泳灘的水質在大雨期間及過後，會較其等級所表示的水質差，受到污染，泳客應該避免在風暴或大雨後三天內前往泳灘游泳。

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