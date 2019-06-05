【改機神器】出售Switch盜版遊戲套裝　一個裝置玩盡老翻

任天堂人氣遊戲機Switch一款遊戲動輒數百元，不法份子利用規避器「改機」出售盜版遊戲套裝，海關人員接獲版權持有人舉報，昨日（5日）在深水埗黃金電腦商場採取特別行動，打擊售賣盜版電子遊戲及規避器，檢獲27套遊戲規避器及110套懷疑盜版遊戲套裝，市值約21萬元，拘捕5名男子。是次為海關首次破獲用於Switch的盜版電子遊戲及規避器。

海關檢獲27套遊戲規避器。（鄧栢良攝）

海關接獲版權持有人舉報，經深入調查後，昨日在深水埗黃金電腦商場探取行動，搜查五間商店，搜出合共27套遊戲規避器，12套手提遊戲機，8張懷疑載有盜版遊戲的記憶卡，110套遊戲套裝，1部用作處理盜版遊戲的電腦器材，估計市值約21萬元。行動中拘捕5名涉案男子，年齡介乎28至37歲，當中包括兩個報稱東主及三名售貨員。

海關版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威表示（右一），涉案人出售規避器，觸犯版權條例。（鄧栢良攝）

海關版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威表示，版權持有人在Switch中施加有效的保護措施，目的是防止使用一些未經授權的遊戲檔案，涉案人為了規避這些保護措施，出售規避器，觸犯版權條例。

海關指，涉案店舖亦無明目張膽出售規避器，但部分店員主動推銷。正版Switch機價錢遊約2000元，行動中，海關人員試買一個4600元套餐，包括一個遊戲機，一個規避機，一張外置記憶卡，記憶卡內裏儲存20款遊戲，商店已為Switch「改機」，令盜版遊戲正常運作。此外，人員亦於其中兩間商店檢獲數目不少的大型遊戲套裝，當中預載了超過2000隻遊戲，售價500至3000元不等。

海關表示，涉案五間店都無商業登記，暫未發現為同一集團，相信運作個多月，而出售的規避器屬相同類型，來源仍在調查中。