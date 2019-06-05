健康產品公司免費體檢　推貴價藥三個月治瘉　癌症病人被呃$36萬

油麻地一間健康產品銷售公司涉嫌詐騙，為客人進行體檢後訛稱並病況，推銷購買價格高昂、聲稱可以短時間治療疾病的保健藥品，病人於服食一段時間後，發現病情無好轉，部分人甚至發現根本無患上該病。警方拘捕兩名公司負責人及職員涉嫌串謀詐騙，檢獲大批疑用作包裝成保健藥品的藥丸及膠囊。

油尖警區重案組第二隊偵訊高級督察陳幸明指，3名49至66歲的報案人，於今年1月至4月見到免費報紙廣告或經朋友介紹，認識油麻地彌敦道嘉賓商業大廈一間健康產品公司，聲稱可提供免費體檢，職員於檢查前會先詢問病人身體健康情況包括病歷，其後用儀器檢查後，稱事主患病或疾病有惡化情況，繼而向他們推銷貴價藥丸，訛稱3個月內可醫好疾病。事主其後到醫院或診所檢查，發現病情無改善或根本無病，於是報警。

油尖警區重案組破獲健康產品銷售公司詐騙案。（魯嘉裕攝）

油尖警區重案組於5月中拘捕兩名分別50及54歲中國籍女子，為上址負責人及職員，檢獲3部儀器及大批保健產品，包括藥丸、膠囊、空樽及招紙等。指相信公司大批購入藥丸，包裝成不同保健產品，每樽售價超過1萬港元，公司聲稱藥物有不同功效，陳幸明指藥物來源及真實成分仍調查中，警方會繼續調查公司有否出售受規管藥品、作出失實說明或不良銷售手法等，暫時未有收到事主於服藥後出現副作用。

每樽保健產品售價超過1萬港元。魯嘉裕攝）

據了解，涉案公司在上址經營約十年，聲稱提供服務包括以電子儀器檢查身體，另外亦有提供包括紅外線及按摩等療程，初步調查並無持有任何牌照。案中3名受害人花費共約86萬，當中單一最高一人花近36萬，為一名49歲患癌女病人。

另外警方翻查公司登記表，大部分光顧人士為香港人，陳指過往一年有150人曾於上址進行體檢，銷售額超過150萬，警方正聯絡其他客人調查。陳幸明呼籲市民如要進行身體檢查，應向正式執業醫生或有註冊人士求診，勿誤信無專業資格人士購買貴價保健藥丸。