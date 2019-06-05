【迷你倉失竊】$3.5萬Nicolai越野車被盜　單車發燒友：好心痛！

單車發燒友將一輛有「登山車界勞斯萊斯」之稱的Nicolai越野車寄放青衣一間迷你倉，今日（5日）回倉看望時，發現愛駒與另一輛單車失蹤，向職員查詢得知該迷你倉日前亦有單車被盜，遂即時報案。事主兩輛被盜走的單車共值約4萬元，包括一架價值3.5萬元的Nicolai Helius AC 650b越野單車，直呼：「好心痛！」警方指，該迷你倉一連兩日接獲盜竊案，據報共5輛單車被偷走，共值近9萬元。

Max（圖右）兩架單車被偷走。（黃廸雯攝）

青衣迷你倉疑失竊 單車發燒友失兩車

現場為青衣長達路青衣工業中心二期C座七樓旺旺城迷你倉，下午5時許，單車發燒友Max到場打開其儲存格，赫然發現兩輛單車不翼而飛，立即致電職員查詢，職員問「係咪噚日打過嚟」，Max始得悉迷你倉前一日失竊，並同樣有單車被盜走。

Max曾與Nicolai Helius AC 650b參與落山賽。（Max提供）

儲錢七年買Nicolai越野單車 存迷你倉被盜

Max表示，被盜兩輛單車分別為一輛價值3.5萬元的Nicolai Helius AC 650b越野單車，以及一輛價值3,500元的Dahon FA072 摺叠車。雖然家中有更昂貴的單車，但他10年前已十分喜歡Nicolai Helius系列，然而當時香港無代理，需自德國訂購返港，索價不菲，他工作儲錢後，在三年前才捨得買入Helius AC 650b，曾與它並肩參與香港單車聯會舉辦的落山賽，如今愛駒被盜令他心痛不已。

2米高儲存格失鐵絲網 疑賊人吊走14公斤單車

涉事迷你倉原在八樓經營，一年前搬到七樓，大門設有密碼鎖，約有60格約兩米高的儲存格，格頂為鐵絲網，儲存格設有一道密碼鎖及一鎖匙鎖，以每年5,000元租用一個約3尺乘2尺的儲存格。Max指，單車約重14公斤，其儲存格門鎖雖無撬毀痕跡，然而卻「無頂」，估計賊人可能移走鐵絲網頂偷單車。

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迷你倉無閉路電視 捉賊盼靠單車舖

Max租用涉事迷你倉兩年，打算待租約完結後再作打算，迷你倉在八樓時設有閉路電視，現時則沒有，加上大廈閉路電視畫面僅存7天記錄，他上次到訪已是三周前，擔心無法拍得賊人片段，目前只能聯絡相識的單車舖，留意會否有人放售其單車。

警方發言人指，昨日接獲青衣長達路1-33號一迷你倉一名51歲姓王男租戶報案，指其3輛共值8萬元的單車被偷去，案件列作盜竊，交葵青警區刑事調查隊第五隊跟進；今日再接獲一名35歲姓李男租戶報案，指其2輛共值38,500元的單車被偷去，案件亦列盜竊，交葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。