屯門海濱狗狗墮海　消防員奮力急救半小時　目擊者：感謝付出

昨晚（7日）有市民於屯門海濱放狗時，狗狗不慎墮海，消防員到場將失去意識的狗狗救起，並為牠輪流進行心肺復甦半小時。目擊者指可惜最後狗狗仍返魂乏術，但感謝消防員付出，網民亦留言感謝消防員平等對待所有生命。

三名消防員輪流為狗狗進行心肺復甦。（讀者Toby提供）

目擊者Toby表示，昨晚相約朋友於屯門青山灣海濱長廊附近拍照，到達海濱入口時，看到消防員正為狗狗進行心肺復甦，當時狗狗已全無反應。Toby與友人15分鐘後返回現場，看到仍有至少三名消防員，輪流為狗狗進行心肺復甦，而狗狗男主人一臉擔心站在旁邊，再約15分鐘後，狗狗仍然無反應，消防員便用紅毯包起狗狗後抬到一邊。眼見狗狗離世，狗狗主人亦嚎哭起來。

網民：感謝消防員平等對待所有生命

Toby特別感謝消防員付出，亦有網民感謝消防員平等對待所有生命。據相片所見，狗狗懷疑未有繫上狗繩，有網民指責，狗主放狗時應繫上狗繩，以防狗狗走失或陷入危險之中。Toby指，主人於現場非常傷心，認為主人亦不希望此事發生，希望網民別胡亂指責。

昨晚（7日）有市民於屯門青山灣海濱長廊放狗時，狗狗不慎墮海。（王譯揚攝）

據記者現場觀察，整條長廊右邊位置都有約1米高欄杆，尾段則有石壆，至於長廊左手邊亦有約1米高石壆，翻越石壆後有約3至4米斜坡，之後就到達海邊。

警方指，昨晚9時25分，接獲一名52歲姓譚女子報案，指於屯門青山灣海濱長廊放狗時其狗狗走失，之後於岸邊發現狗狗墮海，並失去意識，消防到場後將狗狗救起，惟拯救後證實死亡。