【逃犯條例】不滿封路　遊行人士大叫「開路」　一男子圖衝封鎖線

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》今日（9日）遊行，由維園出發至立法會，數以萬計的遊行人士一早逼滿維園，令遊行提早於2時20分出發，遊行人士不斷湧入維園及隊伍，兩個多小時後維園仍有大批市民等候出發，沿途不少遊行人士大叫警方開路，於軒尼詩道祟光百貨對開，一名男子更企圖衝出鐵馬，被警方阻止，又有人跌倒，一度混亂。

一名男子企圖衝出鐵馬，被警方阻止。

今日遊行人士眾多，雖然遊行於下午2時20分提早出發，兩個半小時後，仍有大批遊行人士等候出發，逼滿維園六個足球場。警方在高士威道，軒尼詩道等多個地方架起鐵馬，導致遊行隊伍經常停濟不前，引起不少遊行人士大感不滿，多次高呼「開路」。下午4時10分，在軒尼斯道祟光百貨前方，有遊行隊伍中一名男子企圖衝出鐵馬，多名警員即時上前阻止，又有遊行人士跌倒，場面混亂。而在4時20分，軒尼詩道杜老志道，遊行隊伍停下約15分鐘，遊行人士感鼓譟，大叫「開路」。

早前遊行人士於鵝頸橋位置要求警方放行多一條行車線，約4時48分，警方開放多條行車線，在鵝頸橋附近，警方已開放東西行線供遊行人士使用，以紓緩人流。

高士威道外有巴士塞在路上，司機走上上層，大感無奈。(梁銘康攝) 受遊行影響，現場交通大塞車，巴士、電車停在馬路上。在維園外高士威道，有多輛巴士在四周被遊行人士重重包圍，有巴士司機走上上層位置，眼見車輛無法前行，大感無奈；而在銅鑼灣禮頓道聖保祿學校對出，亦有電車塞在馬路，無法前行；而軒尼詩道銅鑼灣廣場行人橋附近亦有旅遊巴、的士等被困在遊行隊伍。

祟光百貨前有大批遊行人士。