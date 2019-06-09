【逃犯條例】五百市民參與堵截立法會　　眾志呼籲逾時繼續留守

民陣今日發起反對修訂《逃犯條例》遊行，香港眾志早前預告或有公民抗命行動，部分成員於下午2時許隨大隊由維園出發遊行，其間高舉橫額及大叫口號。及至晚上近8時半，香港眾志發表聲明：「靜坐留守、呼籲對話、撤回惡法」，並發起「堵截立法會」行動，在立法會停車場車閘前聚集，要求撤《逃犯條例》修訂審議。

晚上11時立法會停車場車閘前集會人士約500人。（王譯揚攝）

香港眾志在立法會車閘外集會。（王譯揚攝）

晚上10時許，香港眾志與市民合共約200多人在立法會車閘前集會，表現平靜。眾志表示其向警方申請的不反對通知書至晚上11時59分完結，呼籲市民繼續留守，堵塞車閘出入口，要求政府撤回《逃犯條例》修訂，他們同時向集會人士提供法律協助電話，以防警方拘捕行動可尋求協助。及至晚上約11時，現場人數上升至約500人集會，外圍有約三十名警員戒備，情況平靜。

香港眾志呼籲留守立法會。（王譯揚攝）

香港眾志聲明全文：

【聲明：靜坐留守 呼籲對話 撤回惡法】

在中聯辦的幕後擺佈下，香港政府執意要在6月12日，將《逃犯條例》修訂直上大會審議，繞過所有正常的議會程序，視議會的監督與尊嚴為無物。在中國的絕對權力之下，立法過程己淪為索奪香港自由的遮飾。一旦大會審議順利召開，送中惡法的推動將難以停止，勢必如同高速駛向懸崖的列車，將一國兩制航向深淵。

我們決意發起「堵截立法會」行動，呼籲遊行市民踏出抗命一步。將民意轉化成實質壓力，以非暴力佔領讓政府別無餘地，必需煞停審議，撤回惡法。我們呼籲群眾聚集於位於添美道的立法會行車道外，支援留守的一眾眾志成員友好，直至林鄭、李家超回應群眾要求，與靜坐留守的年青人對辯並撤回惡法。

自雨傘運動以來，政治檢控的寒蟬效應，處處打擊市民以行動爭取改變的信心，無力感充斥著社會各界。然而，我們仍然相信，非暴力抗爭仍然阻擋強權、撕破謊言的利刃。政府恃暴力橫行，令人民懼於反抗，厚顏死守惡法；我們更必展現不屈的意志，共行同步，一起扭轉待宰的命運。

2019年6月9日

香港眾志