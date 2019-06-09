【逃犯條例】海富中心外爆衝突　民衝防線　警施胡椒噴霧舉黃旗　

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》今日（9日）遊行，遊行隊伍規模龐大，晚上約8時，金鐘夏愨道海富中心對開，警方與遊行人士一度發生推撞，氣氛緊張，警方舉起黃旗，要求遊行人士退回封鎖線內，拉扯間險人踩人，警方一度施放胡椒噴霧，現場有警員受傷，警方派速龍小隊到場戒備。

警民爆發衝突。（王譯揚攝）

現場消息指，晚上7時許，金鐘夏愨道對開，有戴口罩男子與民陣糾察發生衝突，有人大叫「黑警」。晚上約8時許，人潮在海富中心對出夏愨道，有人企圖衝破警方封鎖線路中石壆，企圖走出前面行車線，警方見狀即時阻止，民陣成員攀上石壆，呼籲大家冷靜並向前行，惟有人大叫民陣並不代表市民，民陣一名女成員被物件撃中，場面混亂，警方於是警民爆衝突，警員曾施胡椒噴霧制止。其間險發生人踩人，警員退回石壆後，警方第一次舉起黃旗作警告。

其後，遊行人士繼續逗留，要求警方開路，有城大學生會成員穿黑衣帶口罩及眼罩，鼓吹要求警方開路，警方大聲喝止，並舉機拍攝，城大學生會成員其後繼續前行，警方在晚上8時20分再次發出警告。其後，香港大學學院成員走上石壆，被警方上次阻止，學院成員質問警方為何不可走上石壆，警方指石壆只供記者採訪之用，最終被勸籲後離去，後來警員亦要求記者返回夏愨道。至晚上8時半，持擴音器指是為了反送中，希望大家不要逗留在夏愨道，人潮有稍稍前行一小段有人。至晚上9時，海富中心對出夏愨道位置，遊行人士留守，未有向前，過百警力包圍石壆以防有人衝擊。

警員一度施放胡椒噴霧。（港大學生會校園電視截圖）

夏愨道18號對開，即衝突現場，晚上8時許43分，一名警員巡邏期間腳部受傷，救護車到場為受傷警員治理。