元朗買賣名車演變搶劫案　九賊刀棍劫95萬警拘一人

今早（10日）9時46分，元朗發生買賣名車演變成的搶劫案件！一輛掛上中港牌的七人車，車主載同友人買家駕車前往東堤街與賣家洽購一輛名車期間，突然被為數約9名賊人拎刀及棍攔劫，七人車車主開車離開時失控，撞倒路邊路牌，及後轉彎駛至泰利街時，再意外撞向一輛貨車車尾。現場消息指，最少8名匪徒包括有本地人及南亞籍人，當時匪徒以硬石扑碎車窗，搶去95萬元用作買賣名車的現金後逃去，事件中，29歲姓葉司機兼車主手部受傷送院，同行29歲姓陸男性友人兼買家則沒有受傷，警方事後拘捕一名涉案19歲青年男子扣留調查。據了解，被捕者為放售名車的中介人。

95萬用作購車用途 警暫列行劫案

葉姓事主的七人車車頭嚴重受損，車窗碎裂，車門仍染有血跡，警方暫列行劫案處理。

事件目擊者梁先生表示，事發時他身處東堤路，先聽見一聲巨響，然後目擊三名南亞裔人士及多名本地男子徒步追逐並以石頭及木棍擊打涉事七人車。七人車退後躲避時，撞倒東堤街路牌後，險撞向燈柱，然後邊擦路邊石壆向前駕駛。七人車轉入泰利街時，有戴口罩的本地男子衝出包抄，「霹靂啪啦」幾聲，涉案人士便急速逃離現場，本地男子往泰利街對開小巷逃去，南亞裔人士則向東堤街垃圾站逃去。他亦隨即返回店內報警。