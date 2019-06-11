【逃犯條例】廿位藝文界人士計劃立法會外絕食　楊雪盈：凌晨開始

政府無視百萬人上街遊行反對《逃犯條例》修訂，明日照常恢復二讀辯論，事件引起市民不滿，有市民自發發起「罷工、罷市、罷課」行動，已有數百間商店及數十多間學校響應行動。而灣仔區議員楊雪盈聯同教大社會科學系講師黎明、港大社會工作及社會行政學系教授何式凝等，計劃於明日在立法會大樓附近進行絕食。

楊雪盈透露，昨日浸會大學翻譯學課程副教授楊慧儀於透過Facebook發起絕食行動，隨即引來不少人士響應。楊雪盈稱，現時聯同約20名學者、電影導演、及多個團體包括香港筆會等藝文界的人士，以「中斷日常」為口號，打算明天周三(12日)凌晨起開始絕食，反對《逃犯條例》修訂。楊雪盈表示，預計會絕食超過24小時，現時響應絕食行動的包括電影導演應亮、教大社會科學系講師黎明、港大社會工作及社會行政學系教授何式凝、社區文化發展工作者莫昭 文字工作者陳曉蕾等。楊透露不排除會有更多人加入絕食行列，同時呼籲市民加入行動。楊雪盈稱，稍後會公佈絕食行動詳情。

百萬人遊行遭政府無視，有藝文界人士發起絕食行動。（資料圖片）

教大講師黎明對政府無視民意感無奈

教大社會科學系講師黎明亦響應是次絕食行動，她稱，100萬人上街表達民意都受到政府漠視，自遊行後，政府的多次聲明只提及社會對政府修例的誤解，她對此感到無奈，「完成睇唔到有誠意同社會進行對話」。面對一意孤行的政府，黎明於是聯同數名朋友決定以絕食進行抗議，暫時沒有為絕食定下限期，會絕食至身體受不了為止，到時再以接力形式，由朋友繼續絕食，但每人會絕食不少於24小時。對於早上康文署將添馬公園以「進行保養」封鎖，黎明認為是政府想減少示威者的示威空間，擔心政府連示威區也封鎖，壓迫民意。