【逃犯條例】大批示威者佔據夏愨道、龍和道　警施胡椒噴霧

今日（12日）立法會就修訂逃犯條例進行二讀，至早上約八時，大批示威者於立法會外留守，其間有大批人士衝出龍和道，警員到場戒備，未有阻止示威者。現場可見，不少示威者身穿雨衣、口罩到場，而警方於現場一帶已經置鐵馬及多輛警車到場。至早上約8時20分，警方舉起黃旗，警告示威者不得超越封鎖線。其間有警員於夏愨道對開位置，向示威者施放胡椒噴霧。

手持盾牌和警棍向龍和道方向進發，並發出紅旗，警告示威者停止衝擊否則使用武力。（鄧栢良攝）

警員於夏愨道手毒長槍戒備。（陳永武攝）

號召佔領龍和道東行線

今日（12日）上午約7時50分，大批示威者聚集在添美道行人路，有不滿警方拘捕一名示威者，號召佔領龍和道東行線。有示威者嘗試讓開一至兩條行車線，讓天橋上的車輛離開。

警「速龍小隊」與示威者對峙

大批反對修例的市民在政府總部外，以及立法會對開的添美道馬路聚集，多名配備防暴裝備的「速龍小隊」警員在場與示威者對峙。告士打道政府總部外，有過千名示威者衝出馬路，佔領龍和道東行線。

示威者大叫口號 鐵馬、人牆阻阻擋警方

由於大部分的示威者為年輕人，其間有多人大叫口號，並向警員大叫。至早上8時12分，告士打道東西行線、龍和道及夏愨道已被佔領，多名示威者用鐵馬及人牆阻擋警方，他們亦用鐵馬圍着警車。告士打道東西行線至夏愨道，一度過千人衝出馬路。約十分鐘後，有警員到場戒備。

警「紅旗」警告停止衝擊

至早上8時25分，「速龍小隊」警員手持戴上頭盔及眼罩，手持盾牌和警棍向龍和道方向進發，並發出紅旗，警告示威者停止衝擊否則使用武力。其間，示威者於馬路堆放鐵馬，而警員亦手持長棍及盾牌戒備。夏慤道全線被佔，而海富中心對開近立法會方向，有示威者搬鐵馬及路牌。其間海富及中信天橋對開，有人大叫「反送中」口號。現場可見，有人從海富橋拋膠樽下來。

香港眾志香港站內靜坐

香港眾志現時於港鐵香港站內進行靜坐，手持「罷課、救港、罷工」的橫額，並自行拉起一封鎖線呼籲市民到添馬公園對開聚集。港鐵職員在場協助疏導乘客。

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