【逃犯條例．龍和道持續更新】電單車被困隧道　司機：有信心取回

示威者佔領龍和道！今早（12日）大批示威者反對立法會就修訂《逃犯條例》進行二讀，於中環及灣仔一帶進行示威，其間爆發警民衝突。事發在今早七時許，有大批示範者聚集在龍和道對開位置，當時有示威者衝出，並突破警方防線，佔領馬路。龍和道隧道西行方向，有十輛私家車被困，未能駛離。消息稱，今早有停泊在龍和道的警車油缸遭人破壞，至早上11時上址的三輛警車，車內警員均未有行動。至中午約12時，龍和道東西行線已封閉，有車輛仍被困。

龍和道隧道內示威者大致平靜，有部分示威者戴上頭盔、口罩及眼罩，眾人立叫口號要求政府徹回修訂《逃犯條例》，並叫高叫「反送中」等口號。（蔡正邦攝）

電單車司機黃先生指，今早七時許他駕車上班，他指早上駛至龍和道隧道時，已經發現前面道路被阻塞。（蔡正邦攝）

黃相信示威者不會搬動其電單車，他預料稍後時間離開。（蔡正邦攝）

消息稱：警車油缸被人破壞

據知今早約九時許，現場有警車油缸被人破壞。現場所見，有三輛警車到場增援，而龍和道隧道內示威者大致平靜，有部分示威者戴上頭盔、口罩及眼罩，眾人立叫口號要求政府徹回修訂《逃犯條例》，並叫高叫「反送中」等口號。

電單車被困示 車主：沒有所謂​

電單車司機黃先生指，今早七時許他駕車上班，他指早上駛至龍和道隧道時，已經發現前面道路被阻塞。黃先生表示，由於示威行動阻礙道路，他料今日亦無法上班，但他指沒有所謂。他稱，一旦示威行動會持續數日，他的電單車亦只能泊在上址，黃相信示威者不會搬動其電單車，他預料稍後時間離開。

龍和道未有警員行動 示威者平靜

至早上約11時45分，停泊在龍和道隧道的三輛警車，車內坐有數名警員，但他們未有「落地」行動。較早前，示威者於龍和道對開馬路，不斷堆放鐵馬加固，之後佔領另一邊的龍和道車道。其間，有大批示威者高叫口號，並指自己是「和平」示威，有人更於現場築起人牆。